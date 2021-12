Những khoảnh khắc thời trang Hoàng gia ấn tượng nhất năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc thời trang đẳng cấp của các nhân vật Hoàng gia nổi tiếng trên thế giới trong năm qua:

Đầm bầu của công nương Meghan (Ảnh: Page Six).

Đầm bầu của công nương Meghan: Hồi tháng 2 năm nay, công nương Meghan tung ra bộ ảnh kỷ niệm giai đoạn cô mang bầu người con thứ hai. Trong bộ ảnh, cô mặc một bộ đầm trắng do nhà mốt Carolina Herrera thiết kế riêng. Bộ đầm được thực hiện từ khi cô mang bầu người con đầu lòng - cậu con trai Archie.

Đến khi mang bầu người con thứ hai - cô con gái Lilibet, Meghan mặc lại bộ đầm này và đưa ra thông điệp thời trang tích cực về việc sử dụng phục trang có trách nhiệm, tránh tạo ra nhiều rác thải thời trang gây ảnh hưởng tới môi trường.

Đầm phỏng vấn của công nương Meghan (Ảnh: Page Six).

Đầm phỏng vấn của công nương Meghan: Hồi tháng 3 năm nay, công nương Meghan thực hiện cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ - bà Oprah Winfrey.