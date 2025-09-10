Những khoảnh khắc đáng nhớ vun đắp mối quan hệ Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

Từ ngày 9-11/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un

Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là điểm nhấn trong bối cảnh Việt Nam và Triều Tiên tổ chức Năm hữu nghị 2025 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9-10. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/1/1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là nước thứ ba, sau Trung Quốc và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Đóng góp vào việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy không thể không nhắc đến các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước kể từ ngày Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, điển hình là: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (1957); Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam (1958); Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Triều Tiên (1961); Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm không chính thức Việt Nam (1964); Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Triều Tiên (2002); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (2007); Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2019)...

 ﻿Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trọng thể tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: VOV

Từ thập niên 1980 đến nay, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận, văn bản hợp tác quan trọng về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật: Hiệp định hợp tác văn hóa (1957), Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (1958), Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (1962), Hiệp định hỗ tương y tế (1966), Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1969), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1997), Hiệp định vận tải biển (2002), Hiệp định thương mại (2002), Hiệp định tương trợ tư pháp (2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2002).

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước còn được thể hiện qua các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực khác, trong đó từ năm 1960 đến 1970, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Hiện Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, Việt Nam đã cử nhiều đoàn nghệ thuật sang thăm hữu nghị và biểu diễn tại Triều Tiên.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử ghi dấu mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước: ﻿

  1. Ngày 8/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. Ảnh: TTX VN
Thủ tướng Kim Nhật Thành mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ 8-12/7/1961. Ảnh: TTX VN

Chủ tịch HCM thăm triển lãm thành tựu kinh tế của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ 8-12/7/1957. Ảnh: TTX VN

Ngày 1/12/1958, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kim Nhật Thành ký tuyên bố chung Việt Nam – Triều Tiên trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Thủ tướng Kim Nhật Thành từ 27/11 đến 3/12/ 1958. Ảnh: TTX VN

Chủ tịch HCM và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành, trên đường tới dự cuộc mít tinh chào mừng sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11-3/12/1958. Ảnh: TTX VN

Ngày 28/11/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ 27/11 đến 3/12/ 1958. Ảnh: TTX VN

Chủ tịch Hồ Chí Minh mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Kim Nhật Thành sang thăm hữu nghị Việt Nam từ 27/11 đến 3/12/ 1958. Ảnh: TTX VN

Thủ tướng Kim Nhật Thành chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên ngày 16/6/1961, tại sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng). Ảnh: TTX VN

Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kim Nhật Thành ký tuyên bố chung giữa hai nước vào ngày 21/6/1961. Ảnh: TTX VN

Tháng 9/1988, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm Triều Tiên và trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ảnh: TTX VN

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tham quan tháp Juche bên bờ song Đại Đồng ở thủ đô Bình Nhưỡng trong chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên, tháng 9/1988. Ảnh: TTX VN

Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức CHDCND Triều Tiên, tại sân bay Susan, ngày 2/5/2002. Ảnh: TTX VN

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam chứng kiến Lễ ký Hiệp định hợp tác giữa hai nước, ngày 3/5/2002. Ảnh: TTX VN

Ngày 4/5/2002, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTX VN

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên từ 16-18/10/2007. Ảnh: TTX VN

Ngày 30/10/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Khoa học nông nghiệp Triều Tiên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Ngày 7/8/2012 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chiều 6/8/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nội các CHDCND Triều Tiên Kim Yong-Il thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29/10/2007, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-30/10/2007
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ngày 1-3, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đánh thử nhạc cụ dân tộc Việt Nam

