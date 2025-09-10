Những khoảnh khắc đáng nhớ vun đắp mối quan hệ Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là điểm nhấn trong bối cảnh Việt Nam và Triều Tiên tổ chức Năm hữu nghị 2025 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9-10. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/1/1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là nước thứ ba, sau Trung Quốc và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Đóng góp vào việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy không thể không nhắc đến các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước kể từ ngày Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, điển hình là: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (1957); Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam (1958); Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Triều Tiên (1961); Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm không chính thức Việt Nam (1964); Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Triều Tiên (2002); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (2007); Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2019)...