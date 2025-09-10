Những khoảnh khắc đáng nhớ vun đắp mối quan hệ Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là điểm nhấn trong bối cảnh Việt Nam và Triều Tiên tổ chức Năm hữu nghị 2025 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 31/1/1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là nước thứ ba, sau Trung Quốc và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Đóng góp vào việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy không thể không nhắc đến các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước kể từ ngày Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, điển hình là: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (1957); Thủ tướng Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam (1958); Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Triều Tiên (1961); Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm không chính thức Việt Nam (1964); Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Triều Tiên (2002); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên (2007); Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2019)...
Từ thập niên 1980 đến nay, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận, văn bản hợp tác quan trọng về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật: Hiệp định hợp tác văn hóa (1957), Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (1958), Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (1962), Hiệp định hỗ tương y tế (1966), Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1969), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1997), Hiệp định vận tải biển (2002), Hiệp định thương mại (2002), Hiệp định tương trợ tư pháp (2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2002).
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước còn được thể hiện qua các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực khác, trong đó từ năm 1960 đến 1970, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Hiện Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, Việt Nam đã cử nhiều đoàn nghệ thuật sang thăm hữu nghị và biểu diễn tại Triều Tiên.
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử ghi dấu mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước: