Những khoảnh khắc bùng nổ của đại nhạc hội Light Up Viet Nam

Có lẽ dấu ấn lớn nhất Light Up Viet Nam để lại trong lòng 15.000 khán giả có mặt trực tiếp tại chương trình là độ “khủng” của sân khấu đại nhạc hội. Với chiều dài 110m và chiều cao lên tới 30m, sân khấu Light Up Viet Nam chiếm trọn vẹn một mặt sân vận động, sừng sững như một bức tường ánh sáng khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

15.000 khán giả, 3 triệu lượt xem online và hơn 800.000 netizen theo dõi cùng lúc đại nhạc hội Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức tại TP. HCM vào tối ngày 23/4. Chưa có sự kiện âm nhạc nào đạt được những con số gây choáng váng như vậy trong vòng 3 năm qua.

Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng 700 đèn chiếu tiêu chuẩn quốc tế và 200 loa sân khấu công suất lớn từ thương hiệu hàng đầu thế giới D&B AudioTechnik có chức năng tạo hình, chuyển động, hiệu ứng, timing theo nhạc…gia tăng thêm những trải nghiệm “khai phóng” mọi giác quan, khiến khán giả ngất ngây, cuồng say theo từng màn trình diễn.

Sân khấu siêu chất này của Light Up Viet Nam đã xác lập một kỷ lục Việt Nam mới: “Đại nhạc hội sử dụng công nghệ Lighting show kết hợp công nghệ LED matrix có quy mô lớn nhất tại Việt Nam”. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đọc quyết định và trao chứng nhận kỷ lục trực tiếp trên sân khấu cho ông Phạm Phú khôi – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank – đại diện nhà tổ chức chương trình.

We Are The Family - lời cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua gian khó

Ngay từ những phút mở màn, Light Up Viet Nam đã chiêu đãi một tiết mục bùng nổ mang tên We Are The Family, được trình diễn bởi bộ ba Gen Z Mỹ Anh - Hoàng Dũng - GDucky và 16 em nhỏ. Với thông điệp tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng tới khát vọng thịnh vượng, We Are The Family vừa là lời chào, vừa như lời cảm ơn của VPBank đến tất cả mọi người vì đã kiên cường, đoàn kết cùng nhau vững vàng sau đại dịch.