Những khí tài 'khủng' nhất của Viettel tham gia diễu binh A80

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, S-125-VT là những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ tham gia trong lễ diễu binh tại sự kiện A80. Ảnh: VT

Hai hệ thống “Nỏ thần” của Viettel có mặt tại sự kiện A80

Đại diện Viettel cho biết, tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không.

Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (sự kiện A80).

Với loại vũ khí phức tạp như tên lửa phòng không, Viettel đã từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa 'nỏ thần' bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT vẫn sử dụng đạn tên lửa cũ của tổ hợp S-125-M1, nhưng có nhiều cải tiến để tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và khả năng dẫn đường nhiều đạn tên lửa cùng lúc với tầm bắn tăng nhẹ lên hơn 20km.

Hình ảnh xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình

Là phiên bản hiện đại hóa, S-125-VT có tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn của tổ hợp Pechora, thậm chí có một vài tính năng tăng gấp vài lần. Xe điều khiển UNK-VT đóng vai trò như trái tim của tổ hợp S-125-VT.

Nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu. Tỷ lệ đánh trúng với mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%. Đây là tỷ lệ cao đối với các loại vũ khí phòng không.

Xe cung cấp điện PDU UNV-VT chịu trách nhiệm cung cấp điện cho toàn bộ tổ hợp chiến đấu.

Tất cả các thành phần của tổ hợp S-125-VT đều được đặt trên giá nâng thủy lực giúp giảm thời gian triển khai, thu hồi.