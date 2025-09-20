Những khách sạn từ cần cẩu, máy bay phản lực, trạm cáp treo...

Khách sạn Barabas Lucerne hay khách sạn nhà tù Barabas là tòa nhà 135 năm tuổi nằm ở phố cổ Lucerne, thành phố Lucerne, miền trung Thụy Sĩ. Đây là nhà tù và đã đóng cửa vào cuối những năm 1990. Khách sạn được đặt theo tên của họa sĩ Hugo Siegrist, người đã vẽ một bức tranh tường độc đáo trong phòng giam khi bị giam giữ vào năm 1975 và ký tên "Barabas". Bức tranh tường hiện được trưng bày trong phòng sinh hoạt chung. Trong ảnh là hành lang trong khách sạn Barabas Lucerne.