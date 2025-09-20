Những khách sạn từ cần cẩu, máy bay phản lực, trạm cáp treo...
Xuân Bình (Theo Euronews)|20/09/2025 10:34
Những chiếc cần cẩu, máy may phản lực, trạm cáp treo cũ được cải tạo lại thành phòng ngủ khách sạn mang đến cảm giác lưu trú độc lạ cho du khách.
Nghỉ dưỡng trên máy bay phản lực
Khu cắm trại sang trọng Apple Camping ở Pembrokeshire, xứ Wales tái sử dụng container, toa xe lửa làm phòng nghỉ cho khách. Điểm nổi bật và cũng được khách yêu thích nhất khi đến đây là nghỉ trong chiếc máy bay phản lực tư nhân. Nó được mang về từ bãi phế liệu máy bay và chủ nhân đầu tiên là tỉ phú Howard Hughes. Trong ảnh là bên ngoài nhà nghỉ máy bay.
Máy bay này có từ những năm 1970 và được cải tạo theo phong cách sang trọng hiện đại với đèn điện, hệ thống sưởi, radio và đầu đĩa CD. Buồng lái đã được chuyển thành phòng chơi game và khách ngồi chơi ở ghế phi công và phụ lái. Trong ảnh là phòng chơi game.
Trong máy bay có sofa êm ái và quầy bar theo phong cách retro thập niên 1970. Trong phòng ngủ riêng có chiếc giường cỡ lớn, 1 giường đơn cho trẻ em và 1 chiếc giường sofa bằng da. Phòng tắm thì có bồn cầu và bồn rửa. Trong ảnh là phòng ngủ trên máy bay phản lực.
Khách sạn là trạm cáp treo cũ
Khách sạn Chetzeron ở Crans-Montana, bang Valais, Thụy Sĩ là một trạm cáp treo cũ được cải tạo lại. Nằm ở độ cao 2.112m, nơi đây có tầm nhìn ra thung lũng Rhone và 2 đỉnh núi hùng vĩ Mont-Blanc và Matterhorn. Trong ảnh là khách sạn Chetzeron vào mùa hè.
Khách sạn có 16 phòng được thiết kế tinh tế với không gian ấm cúng và tối giản. Nơi đây, du khách dễ dàng đi trượt tuyết vào mùa đông và chiêm ngưỡng đồng cỏ xanh mướt phủ đầy hoa dại vào mùa hè. Có thể ngâm mình trong hồ bơi nước nóng ngoài trời, dùng phòng xông hơi khô hoặc ướt trước khi thưởng thức bữa tối sang trọng với các nguyên liệu tươi ngon của địa phương. Chetzeron sử dụng năng lượng mặt trời và các công nghệ thân thiện với môi trường. Trong ảnh là bên trong nhà hàng của khách sạn Chetzeron.
Thay vì phá dỡ và xây dựng lại, khách sạn đã mang lại sức sống mới cho một công trình cũ. Du khách ngày càng đánh giá cao những ý tưởng giảm thiểu tác động đến môi trường mà vẫn mang lại sự độc đáo và chân thực. Trong ảnh là Chetzeron vào mùa đông.
Ngủ trên cần cẩu
Thật ngoạn mục khi lưu trú ở YAYS Amsterdam The Crane by Numa Stays ở thành phố Amsterdam, Hà Lan. Du khách ngủ qua đêm trên chiếc cần cẩu được tái sử dụng. Trong ảnh là phòng ngủ.
Cần cẩu được cải tạo thành căn hộ sang trọng do nhà thiết kế nổi tiếng người Hà Lan Edward van Vliet thiết kế. Trong ảnh là khu vực bếp và phòng ăn.
Căn hộ có nội thất hiện đại, có máy lạnh, phòng tắm riêng, tivi, máy rửa chén, máy pha cà phê và ban công. Trong ảnh là cảnh quan bên ngoài căn hộ.
Khách sạn là nhà tù cũ
Khách sạn Barabas Lucerne hay khách sạn nhà tù Barabas là tòa nhà 135 năm tuổi nằm ở phố cổ Lucerne, thành phố Lucerne, miền trung Thụy Sĩ. Đây là nhà tù và đã đóng cửa vào cuối những năm 1990. Khách sạn được đặt theo tên của họa sĩ Hugo Siegrist, người đã vẽ một bức tranh tường độc đáo trong phòng giam khi bị giam giữ vào năm 1975 và ký tên "Barabas". Bức tranh tường hiện được trưng bày trong phòng sinh hoạt chung. Trong ảnh là hành lang trong khách sạn Barabas Lucerne.
Khách sạn có 60 phòng gồm phòng đơn, phòng đôi và phòng gia đình, mỗi phòng có phòng tắm riêng. Ở đây có wi-fi, cửa hàng lưu niệm và thư viện với nhiều tiểu thuyết trinh thám. Trong ảnh là phòng thư viện của Barabas Lucerne.
Ở đây có nhà hàng Nhật phục vụ món ăn nhẹ vào buổi tối và cơm hộp bento vào bữa trưa. Riêng bữa sáng sẽ có các món địa phương như: phô mai, ngũ cốc và cà phê. Trong ảnh là phòng nhiều giường của khách sạn Barabas Lucerne.
Khách sạn luôn phải đảm bảo du khách có kỳ nghỉ thoải mái và thân thiện. Trong ảnh là mặt tiền khách sạn Barabas Lucerne.