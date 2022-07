Những idol gốc Việt từng nắm chắc cơ hội 'vẫy vùng' trong Kpop

Khi còn chưa debut, Trâm Anh từng hoạt động với nghệ danh Cherie và có bản cover Người Tình Mùa Đông khá được chú ý. Nhiều người thậm chí còn cho rằng những bức hình khi chụp ở Việt Nam của Trâm Anh có thần thái hơn hẳn so với khi cô debut cùng Beauty Box.

Beauty Box là một nhóm nhạc đa quốc tịch debut năm 2021 do công ty By-U Entertainment thành lập. Nhóm có 6 thành viên, 2 người Hàn, 1 người Thái, 2 người Nhật và Trâm Anh đến từ Việt Nam.



Trâm Anh trong Tân Tây Du Ký

Queen (Z-Girls)

Z-Girls chính là nhóm nhạc được thành lập từ những thành viên chiến thắng Z-POP Dream Vietnam Audition Mùa 2 - Chạm Tới Ước Mơ, debut năm 2019. Queen tên thật là Lục Quyên và sinh năm 1997.



Poster của Queen trong Z-Girls

Queen được chọn làm rap chính và nhảy dẫn trong Z-Girls. Dù mang tiếng là một nhóm nhạc Kpop, lượng fan của Z-Girls chủ yếu đến từ nước ngoài, một phần do nhóm không có thành viên nào là người Hàn Quốc.



Queen được một số khán giả Hàn Quốc ca ngợi là "Suzy của Việt Nam"

Bù lại, nhóm lại thu hút lượng lượt xem khá ổn định trên Youtube, với music video What You Waiting For có hơn 9,2 triệu lượt xem.

Roy (Z-Boys)

Roy ra mắt cùng ngày với Queen do cả hai đều cùng thuộc dự án Z-POP Dream do công ty Zenith Media Contents quản lý. Roy tên thật là Hoài Bảo, sinh năm 1996.



Giống như Queen, Roy dù là idol Kpop nhưng lại không có nhiều fan ở Hàn