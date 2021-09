Những họa sĩ Việt ghi dấu ấn trong ngành xuất bản thế giới

Không chỉ vẽ bìa, KAA còn thực hiện minh họa bên trong nhiều cuốn sách tranh của tác giả quốc tế. Một số cuốn sách nổi bật mà KAA thực hiện vẽ minh họa có thể kể đến 10 Women that Changed the World's History, Pionnieres! 50 Women in Extraordinary Destiny, The Magic Bubbles của Isabel Otter, The Floating Field của Scott Riley...

Tranh minh họa của KAA nhiều màu sắc rực rỡ, phù hợp độc giả thiếu nhi với đề tài đa dạng. Với nhiều năm kinh nghiệm vẽ tranh minh họa, hai họa sĩ được các nhà xuất bản nước ngoài đánh giá cao và hợp tác trong nhiều dự án như NXB Auzou Editions của Pháp, Macmillan, HarperCollins…

Ngoài thực hiện phần hình ảnh minh họa, Huỳnh Kim Liên và Phùng Nguyên Quang cũng viết và vẽ lời, xuất bản chính cuốn sách của riêng họ.

Cuốn sách Hành trình đầu tiên đoạt giải thưởng Scholastic Picture Book Award năm 2015 tại Singapore và vừa được xuất bản tại Mỹ đầu năm 2021. Ngoài ra, bộ đôi cũng ra mắt cuốn sách KAA du kí dưới hình thức infographic book năm 2020.

Họa sĩ Khoa Lê

Khoa Lê (bút danh khác là Bích Khoa) là một nữ họa sĩ minh họa và là tác giả của nhiều sách tranh đã xuất bản ở Việt Nam, Pháp, Italy, Phần Lan, Tây Ban Nha… Cô từng có nhiều triển lãm cá nhân trong nước và nước ngoài trong nhiều năm qua.

Khoa Lê cũng giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn như Samsung Kidstime Authors Award năm 2017, Best Illustrator của Northern Light Book Award 2020, Best Illustration của Toka Box Top South Asian Children’s Books…

Một số cuốn sách nước ngoài do Khoa Lê minh họa được xuất bản vài năm gần đây có thể kể đến The Most Beautiful Thing của Kao Kalia Yang, Sugar in Milk của Thrity Umrigar, Bare Tree and Little Wind của Mitali Perkins, Flash and Gleam - Light in our world của Sue Fliess...