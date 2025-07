Những hình ảnh xúc động cứu dân của lực lượng cứu hộ trong vùng lũ quét

Nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân ở miền núi Nghệ An bị cô lập trong đêm tối, công an đã khẩn trương cõng cứu dân đến nơi an toàn.

Clip VietNamNet Đêm 22 và rạng sáng 23-7, mưa lớn sau hoàn lưu bão số 3 dẫn đến một số bản ở xã miền núi Nghệ An bị lũ quét, lũ ống, nước ngập. Trong đó, xã miền núi Mường Xén, xã Tương Dương bị ngập sâu. Quốc lộ 7A nhiều đoạn chìm trong biển lũ, chia cắt giao thông từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Lũ chưa từng thấy, nước ngập sát nóc nhà ở xã Tương Dương. Ảnh: T.Lương - VietNamNet Lũ lịch sử xảy ra tại Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: V.Lam - VietNamNet Nước lũ dâng nhanh, trong đêm, lực lượng công an, bộ đội đã nỗ lực cứu dân, giúp dân di chuyển tài sản lên nơi an toàn. Cuối chiều 22-7, nước lũ bắt đầu dâng ở miền núi Nghệ An, người dân di chuyển lên nơi cao. Công an giúp dân di chuyển tài sản. Bộ đội giúp dân di chuyển tủ đồ đến nơi an toàn. Nước lũ lên nhanh trong đêm, nhiều đoạn quốc lộ 7A và quốc lộ 48A bị ngập, ô tô chết máy. Đường tại xã Mường Xén chìm trong biển nước. Nửa đêm, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, 11 hộ dân tại xóm Ma Nhai, khối 4, xã Con Cuông (Nghệ An) bị lũ chia cắt, cô lập, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ , Công an Nghệ An đã cử lực lượng đến tiếp cận, cứu 11 hộ dân ở xã Con Cuông. Chiến sĩ cõng dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập lũ nguy hiểm. Trẻ em được bế đưa lên thuyền đưa đến nơi an toàn. Đến sáng nay (23-7), quốc lộ 7A đoạn qua xã Tương Dương (Nghệ An) vẫn đang bị ngập sâu.