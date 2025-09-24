Những hình ảnh về thiệt hại siêu bão Ragasa gây ra ở Trung Quốc

Sau khi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 14 người chết và 124 người mất tích, siêu bão Ragasa tiếp tục gây ra gió mạnh và mưa lớn cho các khu vực phía Nam Trung Quốc như Hong Kong và Thâm Quyến.

Bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025 đã gây nhiều thiệt hại, lở đất và sóng lớn, khiến hơn 1 triệu người ở miền nam Trung Quốc phải sơ tán. Trong ảnh, sóng lớn đánh vào bờ gây ngập một chiếc ghế ở bờ biển đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc. Siêu bão Ragasa quét qua Hong Kong và Macau sáng 24/9, buộc hai đặc khu này phải phát cảnh báo cấp 10 - cấp thiên tai có thể gây ngập ven biển, thương tích và thiệt hại hạ tầng. Trong ảnh, một chiếc ô tô gần như bị nhấn chìm ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Một chiếc ô tô bị hư hại do cây đổ sau siêu bão Ragasa, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi tiến gần đến đặc khu hành chính Hong Kong vào sáng sớm 24/9, bão Ragasa mang theo những cơn gió mạnh làm đổ cây cối và làm rung chuyển các tòa nhà, với sức gió tối đa lên tới 168 km/giờ. Trong ảnh: cây đổ sau siêu bão Ragasa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Gió mạnh và mưa lớn đã khiến Hong Kong và Ma Cao - nơi sinh sống của hơn 8 triệu người - phải ban hành cảnh báo bão ở mức cao nhất. Các trường học, cơ sở kinh doanh và phương tiện giao thông công cộng phần lớn đóng cửa. Hong Kong đã ghi nhận 8 người bị thương, những vùng trũng thấp ở Macau có nguy cơ ngập sâu tới 2,5 mét. Trong ảnh, người dân chở đồ đạc và một chú chó cưng sau trận lũ lụt do siêu bão Ragasa gây ra ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Đài Loan (Trung Quốc) hiện ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất. Lũ quét, hồ chắn vỡ làm ít nhất 14 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán. Những chiếc xe bị hư hại nằm la liệt sau trận lũ lụt do siêu bão Ragasa gây ra ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Người đàn ông đi bộ cạnh một nhà hàng bị hư hại sau siêu bão Ragasa ở Hong Kong, Trung Quốc. Khung cảnh tan hoang bên trong một nhà hàng sau bão Ragasa ở Hong Kong, Trung Quốc. Quần áo và đồ gia dụng bị phủ đầy bùn đất do lũ lụt sau siêu bão Ragasa ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng ở mức "đỏ" cao nhất lần đầu tiên trong năm nay, dự báo sóng lớn do bão có thể dâng cao tới 2,8m ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh, một người đàn ông đứng gần một chiếc xe quân sự trên con đường đầy bùn đất do lũ lụt gây ra ở Hoa Liên, Đài Loan. Theo Tân Hoa xã, hơn 38.000 lính cứu hỏa đang túc trực ứng phó với cơn bão.