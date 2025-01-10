Những hình ảnh tại Cebu (Philippines) sau trận động đất kinh hoàng

PV/VOV-Jakarta| 01/10/2025 14:55

Chính quyền tỉnh Cebu của Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai sau trận động đất có độ lớn 6,9 độ khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành.

Các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại Cebu. Ảnh: Facebook Thống đốc tỉnh Cebu
Trận động đất làm đổ các tòa nhà, làm hư hại một nhà thờ đã tồn tại hàng thế kỷ và khiến ít nhất 26 người thiệt mạng trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót. Ản:h Sugonews
Ít nhất 22 ngôi nhà ở miền Trung Philippines đã bị hư hại do động đất. Ảnh: Sugonews
Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: Facebook Chính quyền tỉnh Cebu
Các đội ứng phó thảm họa đã được triển khai trên khắp tỉnh, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Philippines trong các hoạt động y tế và cứu trợ. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu
Thống đống Cebu Pamela Baricuatro chỉ đạo các hoạt động cứu hộ và cứu trợ sau động đất. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu
Một tòa nhà bị hư hại sau động đất. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu
Những người bị thương đang được điều trị chăm sóc tích cực. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu
Hư hại do trận động đất ở Cebu. Ảnh: Sugonews
Hư hại sau trận động đất tại Cebu. Ảnh: Sugo News
Nhiều người bị thương đang được điều trị. Ảnh: Facebook Thống đốc Cebu
Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/nhung-hinh-anh-tai-cebu-philippines-sau-tran-dong-dat-kinh-hoang-post1234324.vov
