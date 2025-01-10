Những hình ảnh tại Cebu (Philippines) sau trận động đất kinh hoàng

Chính quyền tỉnh Cebu của Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai sau trận động đất có độ lớn 6,9 độ khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành.

Các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại Cebu. Ảnh: Facebook Thống đốc tỉnh Cebu Trận động đất làm đổ các tòa nhà, làm hư hại một nhà thờ đã tồn tại hàng thế kỷ và khiến ít nhất 26 người thiệt mạng trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót. Ản:h Sugonews Ít nhất 22 ngôi nhà ở miền Trung Philippines đã bị hư hại do động đất. Ảnh: Sugonews Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: Facebook Chính quyền tỉnh Cebu Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: Facebook Chính quyền tỉnh Cebu Các đội ứng phó thảm họa đã được triển khai trên khắp tỉnh, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Philippines trong các hoạt động y tế và cứu trợ. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu Thống đống Cebu Pamela Baricuatro chỉ đạo các hoạt động cứu hộ và cứu trợ sau động đất. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu Một tòa nhà bị hư hại sau động đất. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu Những người bị thương đang được điều trị chăm sóc tích cực. Ảnh: Facebook Tỉnh Cebu Hư hại do trận động đất ở Cebu. Ảnh: Sugonews Hư hại sau trận động đất tại Cebu. Ảnh: Sugo News Nhiều người bị thương đang được điều trị. Ảnh: Facebook Thống đốc Cebu