Những hình ảnh hé lộ đời sống đàn voi giữa rừng xanh ở Đồng Nai

Triển lãm trưng bày những khoảnh khắc đời thường của đàn voi được ghi lại qua ống kính bẫy ảnh đặt sâu trong rừng: Voi mẹ dắt con băng qua suối, đàn voi tìm thức ăn hay những phút giây nô đùa hiếm hoi.

Nhiều bức ảnh sống động ghi lại khoảnh khắc đời thường của đàn voi rừng Đồng Nai được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Sáng 19/9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị khai mạc triển lãm ảnh về voi với chủ đề “Chung sống hài hòa - An toàn cho voi - An toàn cho người”.

Những thiết bị này hoạt động âm thầm, tự động ghi lại hành trình của chúng, mang đến góc nhìn chân thực về đời sống hoang dã.

Khoảnh khắc voi mẹ dắt con đi tắm suối

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Nai hiện là địa phương có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đây là một di sản tự nhiên cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Những năm qua, Đồng Nai đã tiên phong trong công tác bảo tồn voi với nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh đã xây dựng ước tính hơn 70km hàng rào điện để giảm xung đột giữa voi và người; triển khai bẫy ảnh để theo dõi và nghiên cứu tập tính đàn voi; đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Tuy vậy, xung đột giữa voi và người vẫn là thách thức lớn.

“Bảo tồn voi không phải câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ hôm nay từ việc không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã đến lan tỏa thông điệp tích cực sẽ góp phần tạo nên tương lai bền vững cho voi, các loài hoang dã khác và cho chính thế hệ mai sau”, bà Hoàng nhấn mạnh.