Những hình ảnh đẹp của người dân Thủ đô và các chiến sĩ trong buổi hợp luyện đầu tiên

Sau nhiều tháng tập luyện, 16.000 chiến sĩ các khối Quân đội, Công an, xe pháo cùng đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng.

Bắt đầu từ phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khối đi dọc theo đường Hùng Vương rồi rẽ về 4 hướng. Ảnh: Lê Trung

Đông đảo người dân đổ về hai bên đường nơi có đoàn quân đi qua. Có người đến từ 7h sáng để xí chỗ. Ảnh: Lê Trung.