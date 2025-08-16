Những hình ảnh đầu tiên về Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 (giờ địa phương) tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh quan trọng này là thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump đáp xuống căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Nga hạ cánh khoảng 30 phút.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống máy bay ở Anchorage, Alaska.
Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin xuống máy bay và chào hỏi, bắt tay nhau.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Macro Rubio cùng có mặt ở sân bay khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp nhau.
Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ bắt tay nhau trên thảm đỏ.
Lần gần đây nhất ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
Ông Putin cũng đã trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm Alaska.
Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump bắt tay nhau trước khi cùng lên chuyên xa của ông Trump để di chuyển tới địa điểm tổ chức cuộc họp.
Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin ngồi cạnh nhau tại một căn phòng ở căn cứ Elmendorf-Richardson, phía sau là phông nền có dòng chữ "Theo đuổi hòa bình".
Ông Trump và ông Putin không đưa ra tuyên bố nào và cũng không trả lời câu hỏi của báo giới trước khi bước vào họp kín.
