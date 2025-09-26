Những hình ảnh đầu tiên sau khi bão Bualoi đổ bộ vào Philippines

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) đã cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và nước dâng do bão.

Philippines đã cho đóng cửa trường học và hủy nhiều chuyến bay trong ngày thứ Năm (25/9) sau khi bão Bualoi được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo Luzon - hòn đảo lớn nhất của Philippines.

Cây cối đổ rạp sau khi bão Bualoi đổ bộ vào Philippines. Ảnh: San Jacinto MDRRMO

“Nguy cơ ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất ở các khu vực miền núi là hoàn toàn có thể xảy ra,” ông Benison Estareja, đại diện cơ quan khí tượng quốc gia, cho biết trong một buổi họp báo.

Các nhà khoa học cảnh báo bão ngày càng trở nên mạnh hơn khi Trái đất nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Giới chức Philippines cho biết nguy cơ “nước dâng do bão ở mức đe dọa tính mạng” có thể lên tới 3 mét khi cơn bão ập đến. Cơ quan khí tượng cho biết các dải mây ngoài của bão Bualoi cũng có thể gây mưa tại khu vực miền Bắc Philippines.

“Những trận mưa này diễn ra liên tục và có thể gây tái ngập lụt cũng như sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực vốn đã ngấm nước", ông Harold Cabreros, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự, cho biết tối 24/9.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão và siêu bão, khiến hàng triệu người dân sinh sống tại các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào tình trạng nghèo đói triền miên.

Ngày 25/9, Bualoi đã mạnh lên thành bão nhiệt đới mạnh, với sức gió duy trì 95 km/h, giật tới 115 km/h, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 20 - 28 km/h. Vào ngày 25/9, tâm bão được xác định cách thủ đô Manila khoảng 500 km về phía Đông – Đông Nam, đặt nhiều khu vực đông dân cư nhất của quốc gia này vào tình trạng báo động.

Theo PAGASA, bão đã đổ bộ vào thị trấn San Policarpo, tỉnh Eastern Samar vào khoảng 23h30 ngày 25/9 với sức gió 118 - 184 km/h trước khi tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Sorsogon sáng sớm 26/9. Được tăng cường bởi gió mùa Tây Nam, bão Opong đe dọa gây mưa lớn vượt quá 200 mm tại các tỉnh như Albay, Sorsogon và Samar, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Nhiều ngôi nhà tại thị trấn San Jacinto, tỉnh Masbate đã bị hư hại nặng do bão Bualoi ngày 26/9. Văn phòng Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai cấp thị trấn khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà khi mưa lớn tiếp tục trút xuống toàn tỉnh.

Bão Bualoi cũng đã buộc 210 hộ gia đình thuộc ba ngôi làng ở thị trấn Maslog, tỉnh Eastern Samar, phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn trong đêm, các quan chức phòng chống thiên tai địa phương cho biết ngày 26/9. Theo bà Brenda Karen Santiago, cán bộ phụ trách phòng chống thiên tai của thị trấn, có tổng cộng 639 người đã trú ẩn tại trung tâm sơ tán ở khu Poblacion 2 trong đêm 25/9. Tuy nhiên, đến 7h30 sáng ngày 26/9, toàn bộ người dân đã trở về nhà.

Khi bão Bualoi tiếp tục di chuyển, những gì nó để lại có thể cho thấy sự tàn khốc của các cơn bão Thái Bình Dương, thử thách khả năng chống chịu của một trong những quốc gia hứng chịu bão nhiều nhất thế giới.

* Một số hình ảnh ban đầu về thiệt hại ở Philippines sau khi bão Bualoi đổ bộ. Nguồn: Rappler