Những hình ảnh ấn tượng về biên đội máy bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình

21/08/2025 15:02
Biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, L-39NG, bay tập luyện vào Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 21-8, biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không-Không quân bắt đầu bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành tại sự kiện A80.

Nhiều người dân đã thích thú ghi lại hình ảnh máy bay tập luyện trên bầu trời Hà Nội.

Máy bay bay qua toà nhà Quốc hội. Ảnh: HỒNG HẠNH

Trước đó, ngày 20-8, tại sân bay Hòa Lạc, 10 máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam huấn luyện bay treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Biên đội máy bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình. CLIP: MINH TRÚC

Tại đây, Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân phối hợp cùng các Trung đoàn 916, 917, 930 tổ chức nghiệm thu, treo cờ và bay huấn luyện chuẩn bị cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và trình diễn chính thức trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (nhiệm vụ A80).

Một số hình ảnh biên đội máy bay tập luyện.

bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh.jpg

Biên đội máy bay trực thăng bay trên khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG

bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-1.jpg

Người dân thích thú ghi lại cảnh máy bay luyện tập. Ảnh: PHI HÙNG

bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-3.jpg
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-4.jpg
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-7.jpg
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh=111.jpg
Với nhiều người, đây là khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: PHI HÙNG
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-8.jpg
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-9.jpg
bien-doi-may-bay-tap-luyen-dieu-binh-vao-quang-truong-ba-dinh-5.jpg
