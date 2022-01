Những hệ lụy đau lòng từ cờ bạc dịp Tết

Khai tại cơ quan điều tra, nhiều người liên quan đến các vụ đánh bạc cho rằng họ chỉ chơi "giải trí". Song trên thực tế, có không ít hệ lụy, án mạng đau lòng đã xảy ra.



Vụ xả súng chiều mùng 5 Tết



Mùng 5 Tết Canh Tý (chiều 29/1/2020), Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") đến đánh bạc tại khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Anh ta đã xảy ra mâu thuẫn với một số người có mặt tại đây.



Khoảng một giờ sau, Tuấn cầm khẩu súng AK và một túi đạn rồi quay lại sới bạc xả súng làm 4 người chết, một người bị thương. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe SH và 802 triệu đồng.



Trên đường bỏ trốn, Tuấn tiếp tục cướp xe máy và bắn chết một người khác.



Sau nhiều ngày trốn chạy, đêm 13/2, rạng sáng 14/2, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn ẩn nấp tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Do Tuấn ngoan cố chống trả, lực lượng chức năng buộc nổ súng tiêu diệt.



Vụ án đau lòng trên đã cướp đi sinh mạng của 5 người. 19 người khác liên quan bị tòa án đưa ra xét xử về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng , Che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Họ lần lượt phải nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 13 năm tù.

Tuấn "Khỉ" bắn chết 5 người trong ngày mùng 5 Tết vì mâu thuẫn trong sới bạc. Ảnh: CTV.



Cũng liên quan đến cờ bạc, một vụ án khác xảy ra tối 12/2/2021 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu) tại quận 7, TP.HCM.



Khi đó, Nguyễn Hữu Lộc (50 tuổi, ngụ quận 7) đến nhà người thân để chúc Tết thì thấy trước nhà có một nhóm người đang chơi cờ bạc nên cùng tham gia. Trong lúc chơi, Lộc xảy ra mâu thuẫn với Ngô Thanh Cần (32 tuổi, ngụ quận 7).



Lộc sau đó gọi thêm 2 người cháu của mình là Nguyễn Hoàng (33 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, cùng ngụ quận 7) đến hỗ trợ.



Xảy ra xô xát với nhóm Lộc, Cần chạy về nhà lấy con dao chém Hoàng một nhát vào sau gáy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng nghi phạm sau khi bỏ trốn đã đến công an đầu thú.



Tấn công mạnh tội phạm cờ bạc dịp Tết



Nhận thấy những hệ lụy từ vấn nạn cờ bạc dịp Tết, lực lượng Công an TP.HCM đã ra quân mở cao điểm để trấn áp. Chỉ vài ngày qua, có đơn vị đã triệt phát nhiều nhóm đá gà, đánh bạc.



Theo đó, chiều 23/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an quận Bình Tân bao vây sới gà được tổ chức tại bãi đất trống ở phường Tân Tạo A, bắt 22 người.



Tang vật gồm nhiều con gà và hàng chục triệu đồng tiền mặt bị thu giữ. Năm người đứng xem cũng bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai.



Trước đó, ngày 18/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A bắt quả tang Phạm Văn Cần (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thanh Bình (40 tuổi, quê Vĩnh Long), Lâm Văn Phát (42 tuổi, quê Trà Vinh) và Trương Hoàng Giang (36 tuổi, quê Vĩnh Long) đang đánh bạc bằng hình thức binh xập xám. Đến nay, cả 4 người này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội Đánh bạc.