Những gợi ý phối đồ độc đáo với bốt của sao Hàn

Dưới tay các sao Hàn, bốt không chỉ là phụ kiện quen thuộc mà còn là chìa khóa tạo nên những bản phối đa dạng.
Jihyo (TWICE) biến những đôi bốt thành tuyên ngôn của sự mạnh mẽ và cuốn hút. Không dừng lại ở nét thanh lịch, cô thường chọn bốt màu tối kết hợp cùng chân váy ngắn ôm dáng, blazer sắc sảo hoặc áo khoác dài mỏng. Mỗi bản phối đều là một phong cách khác nhau, trưởng thành nhưng không mất đi sức hút hiện đại, chỉn chu cho công việc và vẫn đủ phóng khoáng để dạo phố - Ảnh: Pinterest
Điểm nhấn trong bản phối của Jihyo chính là sự tự tin khi khai thác đường nét cơ thể mà không cần đến chi tiết cầu kỳ. Bốt trở thành “trợ thủ quyền lực”, tạo nên diện mạo vừa gọn gàng vừa kiêu hãnh. Với Jihyo, thời trang là cách khẳng định bản thân. Chỉ cần một đôi bốt được chọn khéo léo, bạn đã có thể bước ra phố với khí chất của một quý cô không ngại thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Pinterest
Kang Hyewon thường xuyên lựa chọn bốt cao cổ trong phong cách thường ngày, mang đến hình ảnh vừa trong trẻo vừa trưởng thành. Khi diện các thiết kế đầm ngắn kết hợp bốt da cao ngang gối, cô khéo léo tôn lên đôi chân dài trong khi vẫn giữ được vẻ nữ tính. Sự đối lập giữa chất liệu vải mềm mại và bề mặt da bóng cứng cáp chính là công thức giúp Hyewon trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện - Ảnh: Pinterest
Điều đáng chú ý là Hyewon luôn tinh giản bằng các màu trắng, đen, be hoặc pastel nhẹ nhàng. Chính sự tiết chế này cho phép đôi bốt trở thành tâm điểm, đồng thời tạo nên tổng thể thanh lịch và gần gũi. Với Hyewon, bốt không chỉ là món đồ để làm đẹp mà còn là điểm nhấn tinh tế cho phong cách đầy sang trọng - Ảnh: Freepik
Trong những bản phối vào mùa thu thì Jisoo lại khẳng định sức hút với phong thái kiêu kỳ và sang trọng. Nữ ca sĩ của nhóm nhạc BLACKPINK thường xuất hiện trong những trang phục tối giản, nơi đôi bốt cao cổ bóng bẩy kết hợp cùng áo khoác tay phồng và váy mini đen giữ vai trò dẫn dắt ánh nhìn - Ảnh: Pinterest
Điều thú vị ở đây là Jisoo nằm ở khả năng biến bốt thành tâm đỉnh trong mọi bối cảnh. Với đường cắt may chuẩn mực và bảng màu tối giản, cô khẳng định gu thẩm mỹ thời trang đẳng cấp, cho thấy bốt cao cổ không chỉ là món phụ kiện, mà còn là mảnh ghép chiến lược để khắc họa một phong cách cá tính - Ảnh: Pinterest
Trong số những thần tượng trẻ, Gaeul (IVE) được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ gen Z với cách phối đồ với bốt trẻ trung, tươi mới. Cô thường chọn bốt da trơn phối cùng chân váy nâu và áo crop top "phá cách". Công thức tưởng chừng đơn giản này lại thể hiện rõ tinh thần năng động và phóng khoáng của tuổi trẻ, đồng thời giúp tổng thể gọn gàng và hài hòa - Ảnh: Freepik
Không bị gò bó trong sự nữ tính và thanh lịch, Winter (aespa) biến đôi bốt thành tuyên ngôn phong cách cá tính. Nữ idol thường phối bốt cùng chân váy mini hoặc áo crop top tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa năng động. Sự kết hợp giữa nét nữ tính và chất bụi bặm mang đến một hình ảnh nổi loạn đầy cuốn hút, biểu tượng cho sự tự tin phá bỏ chuẩn mực - Ảnh: Pinterest