Những gợi ý phối đồ độc đáo với bốt của sao Hàn

10/10/2025 22:24

Dưới tay các sao Hàn, bốt không chỉ là phụ kiện quen thuộc mà còn là chìa khóa tạo nên những bản phối đa dạng.

Jihyo (TWICE) biến bốt thành tuyên ngôn của sự mạnh mẽ và cuốn hút. Không dừng lại ở nét thanh lịch, cô thường chọn bốt màu be kết hợp cùng váy midi lụa ôm dáng, blazer sắc sảo hoặc trench coat mỏng. Mỗi bước đi là một thông điệp phong cách: trưởng thành nhưng không mất đi sức hút hiện đại, chỉn chu cho công việc và vẫn đủ phóng khoáng để dạo phố.
Jihyo (TWICE) biến những đôi bốt thành tuyên ngôn của sự mạnh mẽ và cuốn hút. Không dừng lại ở nét thanh lịch, cô thường chọn bốt màu tối kết hợp cùng chân váy ngắn ôm dáng, blazer sắc sảo hoặc áo khoác dài mỏng. Mỗi bản phối đều là một phong cách khác nhau, trưởng thành nhưng không mất đi sức hút hiện đại, chỉn chu cho công việc và vẫn đủ phóng khoáng để dạo phố - Ảnh: Pinterest
Điểm nhấn trong outfit của Jihyo chính là sự tự tin khi khai thác đường nét cơ thể mà không cần đến chi tiết cầu kỳ. Bốt trở thành “trợ thủ quyền lực”, tạo nên diện mạo vừa gọn gàng vừa kiêu hãnh. Với Jihyo, thời trang là cách khẳng định bản thân. Chỉ cần một đôi bốt được chọn khéo léo, bạn đã có thể bước ra phố với khí chất của một quý cô hiện đại, quyến rũ và không ngại thu hút mọi ánh nhìn.
Điểm nhấn trong bản phối của Jihyo chính là sự tự tin khi khai thác đường nét cơ thể mà không cần đến chi tiết cầu kỳ. Bốt trở thành “trợ thủ quyền lực”, tạo nên diện mạo vừa gọn gàng vừa kiêu hãnh. Với Jihyo, thời trang là cách khẳng định bản thân. Chỉ cần một đôi bốt được chọn khéo léo, bạn đã có thể bước ra phố với khí chất của một quý cô không ngại thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Pinterest
Kang Hyewon thường xuyên lựa chọn bốt cao cổ trong những bộ ảnh thời trang hằng ngày, mang đến hình ảnh vừa trong trẻo vừa trưởng thành. Khi diện váy trắng babydoll kết hợp bốt da cao ngang gối, cô khéo léo tôn lên đôi chân dài trong khi vẫn giữ được vẻ nữ tính. Sự đối lập giữa chất liệu vải mềm mại và bề mặt da bóng cứng cáp chính là công thức giúp Hyewon trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.
Kang Hyewon thường xuyên lựa chọn bốt cao cổ trong phong cách thường ngày, mang đến hình ảnh vừa trong trẻo vừa trưởng thành. Khi diện các thiết kế đầm ngắn kết hợp bốt da cao ngang gối, cô khéo léo tôn lên đôi chân dài trong khi vẫn giữ được vẻ nữ tính. Sự đối lập giữa chất liệu vải mềm mại và bề mặt da bóng cứng cáp chính là công thức giúp Hyewon trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện - Ảnh: Pinterest
Điều đáng chú ý là Hyewon luôn tinh giản bảng màu trong outfit: trắng, đen, be hoặc pastel nhẹ nhàng. Chính sự tiết chế này cho phép đôi bốt trở thành tâm điểm, đồng thời tạo nên tổng thể thanh lịch và gần gũi. Với Hyewon, bốt không chỉ là món đồ để làm đẹp mà còn là điểm nhấn tinh tế cho phong cách “girl next door” được nâng cấp đầy sang trọng.
Điều đáng chú ý là Hyewon luôn tinh giản bằng các màu trắng, đen, be hoặc pastel nhẹ nhàng. Chính sự tiết chế này cho phép đôi bốt trở thành tâm điểm, đồng thời tạo nên tổng thể thanh lịch và gần gũi. Với Hyewon, bốt không chỉ là món đồ để làm đẹp mà còn là điểm nhấn tinh tế cho phong cách đầy sang trọng - Ảnh: Freepik
Nếu Kang Hyewon mang đến sự ngọt ngào thì Jisoo lại khẳng định sức hút với phong thái kiêu kỳ và sang trọng. Thành viên BLACKPINK thường xuất hiện trong những trang phục monochrome, nơi đôi bốt cao cổ bóng bẩy kết hợp cùng blazer dáng dài hoặc váy mini đen giữ vai trò dẫn dắt ánh nhìn. Sự lựa chọn này vừa tôn dáng, vừa củng cố hình ảnh sang trọng chuẩn “IT-girl”.
Trong những bản phối vào mùa thu thì Jisoo lại khẳng định sức hút với phong thái kiêu kỳ và sang trọng. Nữ ca sĩ của nhóm nhạc BLACKPINK thường xuất hiện trong những trang phục tối giản, nơi đôi bốt cao cổ bóng bẩy kết hợp cùng áo khoác tay phồng và váy mini đen giữ vai trò dẫn dắt ánh nhìn - Ảnh: Pinterest
Điểm mạnh của Jisoo nằm ở khả năng biến bốt thành “signature item” trong mọi bối cảnh: từ sự kiện thời trang, buổi chụp tạp chí đến những khoảnh khắc street style. Với đường cắt may chuẩn mực và bảng màu tối giản, cô khẳng định gu thẩm mỹ thời trang đẳng cấp toàn cầu. Jisoo cho thấy bốt cao cổ không chỉ là món đồ thời vụ, mà còn là mảnh ghép chiến lược để khắc họa một hình ảnh thời trang bền vững.
Điều thú vị ở đây là Jisoo nằm ở khả năng biến bốt thành tâm đỉnh trong mọi bối cảnh. Với đường cắt may chuẩn mực và bảng màu tối giản, cô khẳng định gu thẩm mỹ thời trang đẳng cấp, cho thấy bốt cao cổ không chỉ là món phụ kiện, mà còn là mảnh ghép chiến lược để khắc họa một phong cách cá tính - Ảnh: Pinterest
Trong số những thần tượng trẻ, Gaeul (IVE) được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ gen Z với cách phối đồ với bốt trẻ trung, tươi mới. Nữ idol thường chọn bốt da trơn phối cùng quần short denim và áo sơ mi oversized. Công thức tưởng chừng đơn giản này lại thể hiện rõ tinh thần năng động và phóng khoáng của tuổi trẻ, đồng thời giúp tổng thể gọn gàng và hài hòa.
Trong số những thần tượng trẻ, Gaeul (IVE) được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ gen Z với cách phối đồ với bốt trẻ trung, tươi mới. Cô thường chọn bốt da trơn phối cùng chân váy nâu và áo crop top "phá cách". Công thức tưởng chừng đơn giản này lại thể hiện rõ tinh thần năng động và phóng khoáng của tuổi trẻ, đồng thời giúp tổng thể gọn gàng và hài hòa - Ảnh: Freepik
Khác với sự nữ tính và thanh lịch của đồng nghiệp, Winter (aespa) biến đôi bốt thành tuyên ngôn phong cách cá tính. Nữ idol thường phối bốt cùng chân váy mini, áo crop top và áo khoác bomber, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa năng động. Sự kết hợp giữa nét nữ tính và chất bụi bặm mang đến một hình ảnh nổi loạn đầy cuốn hút, phản ánh tinh thần tiên phong của aespa. Bốt trên chân Winter không chỉ là phụ kiện, mà là công cụ để bộc lộ cá tính. Khi kết hợp với váy dài họa tiết vintage, đôi bốt này lập tức tạo ra sự đối lập thú vị, khiến outfit trở nên khác biệt và giàu chiều sâu. Phong cách của Winter khẳng định rằng thời trang không có giới hạn và đôi bốt chính là biểu tượng cho sự tự tin phá bỏ chuẩn mực.
Không bị gò bó trong sự nữ tính và thanh lịch, Winter (aespa) biến đôi bốt thành tuyên ngôn phong cách cá tính. Nữ idol thường phối bốt cùng chân váy mini hoặc áo crop top tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa năng động. Sự kết hợp giữa nét nữ tính và chất bụi bặm mang đến một hình ảnh nổi loạn đầy cuốn hút, biểu tượng cho sự tự tin phá bỏ chuẩn mực - Ảnh: Pinterest

Myngoc Vo

Theo www.phunuonline.com.vn
https://www.phunuonline.com.vn/nhung-goi-y-phoi-do-doc-dao-voi-bot-cua-sao-han-a1562499.html
Copy Link
https://www.phunuonline.com.vn/nhung-goi-y-phoi-do-doc-dao-voi-bot-cua-sao-han-a1562499.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đẹp
            Những gợi ý phối đồ độc đáo với bốt của sao Hàn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO