Những gợi ý phối đồ độc đáo với bốt của sao Hàn

Kang Hyewon thường xuyên lựa chọn bốt cao cổ trong phong cách thường ngày, mang đến hình ảnh vừa trong trẻo vừa trưởng thành. Khi diện các thiết kế đầm ngắn kết hợp bốt da cao ngang gối, cô khéo léo tôn lên đôi chân dài trong khi vẫn giữ được vẻ nữ tính. Sự đối lập giữa chất liệu vải mềm mại và bề mặt da bóng cứng cáp chính là công thức giúp Hyewon trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện - Ảnh: Pinterest