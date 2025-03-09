Những gợi ý phối đồ chuẩn chỉnh theo tone da

Nếu phần mạch máu ở cổ tay bạn ở dưới ánh nắng có sự hòa hợp giữa 3 màu sắc xanh da trời, xanh lá và tím, thì bạn sở hữu tone da trung tính. So với tone da nóng và tone da lạnh, đây là màu sắc da cân bằng được giữa 2 sắc tố nóng - lạnh và là sắc da dễ diện đồ nhất. Bạn có thể chọn cho mình những bảng màu từ nóng đến lạnh mà không cần lo ngại về sự phù hợp. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc những tông màu quá rực rỡ như vàng tươi, đỏ, cam vì nó sẽ làm lấn át làn da của bạn - Ảnh: Freepik