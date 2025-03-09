Những gợi ý phối đồ chuẩn chỉnh theo tone da

"Undertone" là yếu tố rất quan trọng để xác định sắc thái da, từ đó chọn màu sắc phù hợp, đem đến những bản phối hoàn hảo dành cho riêng bạn.
Tone da là một thuật ngữ dùng để chỉ màu sắc tự nhiên của làn da. Nó bao gồm cả sắc độ sáng tối và sắc thái màu (undertone) của da. Hiểu rõ về tone màu da của mình rất quan trọng, đặc biệt khi chọn mỹ phẩm, trang phục hoặc các sản phẩm chăm sóc da. Xác định sắc tố da đúng đắn sẽ mang đến cho bạn một sự “khai sáng” trong việc lựa chọn trang phục, và cách phối các màu sao cho chuẩn chỉnh để làm nổi bật nhất vẻ đẹp của mình - Ảnh: Freepik
Tone da màu nóng được xác định bởi các đường tĩnh mạch dưới cổ tay khi chiếu vào ánh nắng. Nếu thuộc tone da này thì tĩnh mạch sẽ mang màu xanh. Đây cũng là tone da phổ biến và gần như hầu hết người châu Á đều sở hữu. Với màu da này thì những gam màu phù hợp để lựa chọn trang phục là tông cam, đỏ, hồng hay san hô giúp tôn lên sắc da ấm. Ngoài ra, bạn có thể chọn những màu sắc trung tính hơn như beige tông vàng, kem, trắng ngà, những trang phục có màu sắc hơi ngả vàng sẽ tiệp vào da và làm nổi bật sắc thái da của bạn hơn - Ảnh: Freepik
Với những chị em thuộc tone da màu nóng, nên chọn trang sức hoặc phụ kiện mang sắc vàng hoặc hồng vàng thay vì bạc để hợp với sắc da ấm. Đặc biệt những màu sắc dành cho tone da ấm cũng vừa vặn hợp với những ngày mùa Thu. Bạn có thể phối những bảng màu như be - kem - trắng lại với nhau để tạo nên một bản phối thật thanh lịch. Ngoài những gam màu ấm, nóng, một số tông màu lạnh như xanh bạc hà pastel, xanh olive hay xanh cốm cũng có thể để chị em diện khi cần đổi mới màu sắc tủ đồ - Ảnh: Freepik
Nếu phần mạch máu ở cổ tay bạn ở dưới ánh nắng có sự hòa hợp giữa 3 màu sắc xanh da trời, xanh lá và tím, thì bạn sở hữu tone da trung tính. So với tone da nóng và tone da lạnh, đây là màu sắc da cân bằng được giữa 2 sắc tố nóng - lạnh và là sắc da dễ diện đồ nhất. Bạn có thể chọn cho mình những bảng màu từ nóng đến lạnh mà không cần lo ngại về sự phù hợp. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc những tông màu quá rực rỡ như vàng tươi, đỏ, cam vì nó sẽ làm lấn át làn da của bạn - Ảnh: Freepik
Các chị em sở hữu sắc da trung tính còn có thể diện trang phục với bảng màu trung tính như be, ghi, nâu hay những gam màu nhẹ nhàng như hồng pastel, xanh pastel để tôn lên làn da của mình. Những bản phối thanh lịch vừa đủ với những tông màu dịu nhẹ hòa hợp sẽ khiến bạn nổi bật trong làn da trung tính của mình mà không cần quá phô trương, tô vẽ cầu kỳ với những màu sắc, kiểu dáng quá nổi bật - Ảnh: Freepik
Còn nếu phần tĩnh mạch của bạn có phần nhợt nhạt khi ở dưới ánh nắng như màu xanh da trời cho thấy bạn thuộc tone da lạnh. Những chị em sở hữu sắc da lạnh sẽ hợp với những gam màu lạnh hay ánh tím như xanh ngọc, xanh nước biển, xanh blue hay màu tím lavender - Ảnh: Freepik
Ngoài ra thì những ai sở hữu sắc da lạnh sẽ tỏa sáng, rực rỡ nhất khi diện lên mình những bộ cánh có gam màu tươi sáng, mát mẻ, gợi một chút sắc lạnh của ngày đông và mang đến vẻ đẹp cá tính, sắc sảo khó cưỡng. Mùa Thu này, các chị em có tone da lạnh có thể thử sức phối những trang phục mang tông màu lạnh với nhau, chẳng hạn những bản phối đen - xanh dương mang đến sự huyền bí - Ảnh: Freepik