Những góc bình dị, đời thường trong căn villa tại Huế

Dự án homestay nằm ở ngoại ô thành phố Huế, nơi cảnh quan và vị trí hướng về đời sống bình dị, chân chất của người địa phương.
Trong quá trình thiết kế, các yếu tố từ các nếp nhà cũ, vật dụng cũ và cảnh quan xung quanh đều được giữ gìn sau đó tổ chức lại một cách sáng tạo để tạo thành các phòng trải nghiệm đa dạng. Mỗi căn phòng mang một dấu ấn riêng: có phòng mở ra khoảng sân ngập nắng, có phòng nhìn ra ban công dưới mái ngói trầm ấm, gợi cảm giác gần gũi như trở về với nếp sống Huế xưa.
Điểm đặc biệt nằm ở bảng vật liệu mộc mạc mà giàu chiều sâu văn hóa từ sàn xi măng mài bóng, gỗ ray tàu hỏa cũ, cửa gỗ cổ, đến hàng rào đá “gan gà” quen thuộc. Những chất liệu này không chỉ thân thiện môi trường, mà còn lưu giữ ký ức, để từng viên gạch, từng tấm gỗ đều có câu chuyện riêng.
Công trình phản ánh rõ nét tinh thần tự nhiên, mộc mạc, giản dị của vùng quê Huế, đồng thời truyền tải ý nghĩa về việc giữ gìn và tái sinh giá trị truyền thống qua cách sử dụng vật liệu và kiến trúc.