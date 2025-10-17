Những góc bình dị, đời thường trong căn villa tại Huế

Mỗi căn phòng mang một dấu ấn riêng: có phòng mở ra khoảng sân ngập nắng, có phòng nhìn ra ban công dưới mái ngói trầm ấm, gợi cảm giác gần gũi như trở về với nếp sống Huế xưa.

Dự án homestay nằm ở ngoại ô thành phố Huế, nơi cảnh quan và vị trí hướng về đời sống bình dị, chân chất của người địa phương.