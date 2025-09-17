Những gì Lammens làm trong buổi tập là âm nhạc với người hâm mộ MU

Amorim vẫn giữ Bayindir ở trận derby vì ông không muốn để Lammens ra sân trong một trận đấu lớn như vậy ngay từ lần đầu ra mắt MU. "Tôi tin rằng ở Altay Bayindir, cậu ấy đã sẵn sàng. Đây là một giải đấu khác, một đất nước khác, một nền bóng đá khác", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Vì vậy, họ sẽ cạnh tranh cho vị trí này. Chúng tôi thực sự hài lòng với Lammens. Cậu ấy là một thủ môn có rất nhiều tiềm năng.

23 tuổi, Senne Lammens mới gia nhập Manchester United, chỉ mới tập luyện vài ngày đầu và đã thể hiện rất ấn tượng. Tôi thực sự thích những kỹ năng cơ bản của thủ môn này".

"Mới chỉ tập luyện vài ngày thôi nhưng trông Senne Lammens có vẻ là một chàng trai rất giỏi", Heaton nói trên podcast Training Ground Guru, "Cậu ấy điềm tĩnh nhưng lại có cá tính mạnh mẽ. Những kỹ năng cơ bản về thủ môn của cậu ấy rất ấn tượng và tôi nghĩ tôi đã nói điều đó với cậu ấy sau vài ngày tập luyện.

Chúng ta đang ở thời điểm mà thủ môn cần phải thực sự mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào hiện tại, tập trung vào tương lai, vì vậy cần phải có cả hai. Cậu ấy sẽ sẵn sàng".

Dù chưa thể có trận ra mắt Manchester United tại Manchester, Lammens vẫn rất vui mừng khi được đặt chân đến đây. "Đây là giấc mơ của tôi", Lammens chia sẻ với kênh MUTV sau khi ký hợp đồng với Manchester United, "Khi tôi năm tuổi, Manchester United đang ở đỉnh cao của bóng đá và tôi vẫn nhớ Manchester United vĩ đại đến nhường nào, nên khi nghe tin họ quan tâm, tôi cứ ngỡ như mình vừa mơ một giấc mơ thời thơ ấu vậy.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, Manchester United đã vô địch Champions League và vô địch Premier League, và tôi cũng muốn giúp đội bóng đạt đến đẳng cấp có thể cạnh tranh danh hiệu một lần nữa và chơi ở Champions League một lần nữa.

Đó cũng là một trong những quan điểm lớn nhất của tôi, rằng tôi muốn cùng đội bóng phát triển và vươn tới những đỉnh cao mà Manchester United từng đạt được. Đó là một trong những CLB lớn nhất thế giới và Ngoại hạng Anh là giải đấu lớn nhất hành tinh".