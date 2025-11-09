Những gì đã biết về vụ ám sát Charlie Kirk - đồng minh thân cận của ông Trump

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ông Kirk đang phát biểu trước một đám đông lớn ngoài trời thì bất ngờ vang lên tiếng nổ lớn, tiếng súng. Ông ôm chặt cổ trong giây lát rồi gục ngã khỏi ghế, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy.

Ông Kirk đang trong chuyến diễn thuyết toàn quốc, với điểm dừng tại Đại học Utah Valley (UVU) là sự kiện mở màn trong chuỗi ít nhất 15 sự kiện nằm trong “Chuyến lưu diễn Trở lại Nước Mỹ”.

Ông Charlie Kirk. Ảnh: Reuters

Trước khi vụ nổ súng xảy ra, ông Kirk ngồi tại bàn tranh luận mang tên “Chứng minh tôi sai”, trực tiếp đối thoại với khán giả ngoài trời. Các đoạn video cho thấy ông đang trao đổi với một sinh viên về vấn đề xả súng hàng loạt và cộng đồng người chuyển giới. Khi được hỏi: “Bạn có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới là thủ phạm xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?” ông Kirk đáp: “Quá nhiều”, trong tiếng vỗ tay của đám đông. Tiếp đó, trước câu hỏi về số lượng vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ trong cùng khoảng thời gian, ông trả lời: “Có tính hay không tính bạo lực băng đảng?”.

Chỉ vài giây sau, hình ảnh ghi lại cho thấy Kirk bất ngờ trúng đạn vào cổ rồi ngã khỏi ghế. Theo báo cáo, vụ nổ súng diễn ra khoảng 20 phút sau khi ông Kirk bắt đầu phát biểu, vào khoảng 12h10. Không có ai khác bị bắn trong sự kiện này. Thời điểm xảy ra thảm kịch, vợ và con ông Kirk cũng có mặt tại hiện trường.

Vụ nổ súng diễn ra tại sân trường Đại học Utah Valley (UVU), cách thành phố Salt Lake khoảng 64 km về phía nam.

Người phát ngôn của UVU cho biết Kirk bị bắn từ phía mái của Trung tâm Losee – một tòa nhà trong khuôn viên, nằm cách khu vực tổ chức sự kiện chừng 100–200 thước Anh (90–180 mét). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phát súng xuất phát từ mái nhà hay từ một ô cửa sổ mở.

UVU được thành lập năm 1941, là trường dạy nghề phục vụ sản xuất trong thời chiến, và đến năm 2023 đã có hơn 46.800 sinh viên theo học, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất bang Utah.

Charlie Kirk là ai?﻿

Ông Charlie Kirk được xem là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và nhân vật truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ, đồng thời là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ở tuổi 18, ông đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, sau này phát triển thành phong trào thanh niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ.

Trong nhiều năm, ông Kirk trở thành gương mặt nổi bật trong mạng lưới những người có ảnh hưởng ủng hộ ông Trump, thường được xem như “đại diện” của khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Chính ông Trump nhiều lần ghi nhận vai trò của Kirk trong việc thu hút cử tri trẻ và cử tri da màu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Ngoài vai trò vận động, ông Kirk còn là một cây bút phê phán gay gắt truyền thông chính thống và thường xuyên tham gia vào các cuộc chiến văn hóa xoay quanh chủng tộc, giới tính và nhập cư. Phong cách phát ngôn thẳng thắn giúp ông thu hút được nhiều người ủng hộ nhưng cũng vấp phải không ít tiếng nói phản đối.

Ông Kirk có mối quan hệ thân thiết với Donald Trump Jr., con trai cả của cựu Tổng thống, và từng cùng ông này đến Greenland hồi tháng 1. Ông cũng sớm nổi lên như một trong những người ủng hộ nhiệt thành Phó Tổng thống JD Vance, vào thời điểm ông Trump còn cân nhắc liệu vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi này có nên trở thành “người đồng hành” trong chiến dịch tranh cử hay không.

Trên nền tảng X, ông Kirk sở hữu tới 5,5 triệu người theo dõi. Ông là người dẫn chương trình The Charlie Kirk Show — podcast kiêm radio với lượng khán giả hằng tháng vượt quá 500.000 người. Bên cạnh đó, ông thường xuyên góp mặt trên Fox News, thậm chí gần đây còn đảm nhận vai trò đồng dẫn khách mời trong chương trình Fox & Friends.

Theo The New York Times, ông Kirk chưa bao giờ tìm kiếm một vị trí chính thức trong chính quyền Tổng thống Trump. Thay vào đó, mục tiêu xuyên suốt của ông là định hình lại Đảng Cộng hòa và rộng hơn, tái định hình nền chính trị Mỹ.

Ông Kirk cũng gây dựng được khối tài sản đáng kể từ nhiều nguồn, trong đó có podcast nổi tiếng, các buổi diễn thuyết thường xuyên và những cuốn sách chính tay chấp bút, nổi bật là The MAGA Doctrine, tác phẩm từng lọt vào danh sách bán chạy nhất năm 2020.

Thông tin về nghi phạm﻿

Hiện vẫn tồn tại nhiều luồng thông tin chồng chéo liên quan đến nghi phạm trong vụ ám sát Charlie Kirk.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết vào tối 10/9 đã có một “người bị tình nghi” bị bắt giữ, song chưa có cáo buộc nào được đưa ra ngay lập tức. Sau đó, cảnh sát Utah xác nhận có hai người từng bị coi là nghi phạm, nhưng cả hai đã được trả tự do khi lực lượng điều tra xác định họ không liên quan đến vụ nổ súng.

Ông Beau Mason, Giám đốc Sở An toàn Công cộng Utah, cho hay nghi phạm được mô tả mặc quần áo tối màu và chỉ bắn một phát súng duy nhất nhằm vào nạn nhân.

Cảnh sát trưởng UVU, Jeff Long, cho biết thời điểm xảy ra sự kiện có hơn 3.000 người tham dự cùng sự hiện diện của 6 sĩ quan cảnh sát, ngoài đội an ninh riêng của Kirk.

Phát biểu sau vụ việc, Thống đốc Cox gọi đây là “một ngày đen tối đối với tiểu bang chúng ta, một bi kịch đối với đất nước”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rõ, đây là một vụ ám sát chính trị”,

Về tình hình hiện tại, Đại học Utah Valley thông báo toàn bộ khuôn viên trường đã bị phong tỏa và sẽ đóng cửa đến hết ngày 14/9. Trong tuyên bố chính thức, nhà trường bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của Charlie Kirk, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông. Trường cũng khẳng định, trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục, hiện không còn mối đe dọa nào đối với khuôn viên.

Phản ứng từ chính quyền Mỹ﻿

Tổng thống Mỹ đã gọi vụ ám sát Charlie Kirk là “một thời khắc đen tối của nước Mỹ”, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc cho đến hết Chủ nhật để tưởng niệm ông.

Trong một đoạn video ghi hình tại Nhà Trắng, Trump vừa ca ngợi Kirk, vừa thể hiện sự phẫn nộ, quy trách nhiệm cho những người theo chủ nghĩa tự do mà ông cho rằng đã góp phần gieo rắc ngôn từ thù hận, dẫn đến thảm kịch này.

“Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ ám sát tàn bạo Charlie Kirk tại một trường đại học ở Utah,” Trump nói. “Charlie đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và tối nay, tất cả những ai biết và yêu mến anh ấy đều đồng lòng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng. Charlie là một người yêu nước, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho diễn đàn công khai và cho nước Mỹ mà anh ấy hết lòng yêu mến”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đã đến lúc tất cả người Mỹ và giới truyền thông phải đối diện với sự thật rằng bạo lực và giết người chính là hệ quả bi thảm của việc liên tục quỷ hóa những người bất đồng chính kiến, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, theo cách đáng khinh bỉ nhất có thể".

Nhiều nhân vật lớn trong chính giới Mỹ cũng nhanh chóng lên án vụ xả súng trên mạng xã hội, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, Phó chủ tịch JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.