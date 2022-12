Những gam màu chi phối bức tranh thế giới năm 2023

Các báo cáo của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã đưa ra các nhận định khá bi quan cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2023. Theo Báo cáo Tình báo Thị trường Toàn cầu (Global Market Intelligence) của tổ chức S&P công bố vào cuối tháng 11/2022, đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine và các cú sốc địa chính trị khác sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023.

Khó ai có thể đoán chắc khi nào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc và sẽ chấm dứt như thế nào. Nga, mặc dù nền kinh tế đang lao đao dưới các lệnh trừng phạt nặng nề, chắc chắn sẽ sử dụng nhiều binh lính mới được huy động để đảm bảo an toàn cho các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập trong năm vừa qua. Trong khi đó, tại Mỹ, các dấu hiệu về thị trường việc làm thắt chặt và hoạt động kinh doanh chậm lại làm dấy lên lo ngại trong người dân Mỹ về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của tổ chức Goldman Sachs Research, Mỹ có thể sẽ "hạ cánh" nhẹ vào 2023 khi nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo sẽ tránh được suy thoái trong gang tấc với lạm phát giảm dần và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Trong dự báo mới vào tháng 11/2022, OECD dự đoán Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng lãi suất cơ bản 6 lần trong năm nay nhằm chế ngự lạm phát, sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2023 (giảm mạnh so với 5,9% vào năm 2021), và tăng nhẹ lên 1% vào năm 2024.

Trên toàn cầu, lạm phát gia tăng và hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở khu vực đồng euro và Vương quốc Anh, tiếp tục bị thu hẹp. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2023 dự đoán tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 2,7% trong năm 2023, và dự đoán năm 2023 sẽ giống như một cuộc suy thoái đối với hàng triệu người trên khắp thế giới. Theo ước tính của OECD, nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 3,1% trong năm 2022, giảm mạnh so với mức tăng trưởng mạnh mẽ 5,9% vào năm 2021. OECD dự đoán năm 2023 sẽ còn tồi tệ hơn: Nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,2%. Thậm chí, các nhà phân tích của ngân hàng nổi tiếng Barclays còn bi quan hơn khi dự đoán thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 1,7% trong năm 2023, một sự suy giảm lớn so với mức tăng trưởng 6%+ của năm 2021 và giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 3,2% dự tính cho năm 2022.

Theo Barclays, lạm phát có thể sẽ giảm chậm, với giá tiêu dùng trên toàn thế giới tăng ở mức trung bình 4,6% trong 2023. Trên bình diện kinh tế chính trị, các chính phủ đang và sẽ phải tiếp tục đối mặt với một thách thức khó khăn như vừa phải trợ cấp cho người dân trong thời điểm lạm phát cao, đặc biệt là đối với các nhu yếu phẩm như thực phẩm và nhiên liệu, nhưng đồng thời cũng tránh tăng tổng cầu làm tăng nguy cơ lạm phát.

Theo cách nhìn tương đối lạc quan của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), mặc dù tăng trưởng toàn cầu sẽ thấp nhưng chỉ một số khu vực cụ thể sẽ phải đối mặt với sự suy giảm. Trong số các quốc gia G7, Anh là quốc gia duy nhất có quy mô kinh tế chưa trở lại mức trước đại dịch và được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán nền kinh tế Anh sẽ giảm quy mô 0,3% vào năm 2023 và sẽ chỉ tăng trưởng 0,2% vào năm 2024. Trong khi đó, nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, nơi chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô bao gồm gỗ, quặng, nhiên liệu và các sản phẩm đầu vào kinh tế quan trọng khác lại hưởng lợi từ lạm phát toàn cầu khi giá cả của những hàng hóa đó tăng lên. Một điểm sáng được dự báo trong năm 2023 là nền kinh tế Ấn Độ, nhưng nền kinh tế này không đủ lớn để thay đổi triển vọng tăng trưởng chung của cả toàn cầu.

Cạnh tranh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Một vụ phóng tên lửa tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Những lo ngại gia tăng về triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2023 cũng không làm giảm đi sự tăng cường chính sách quyết đoán của Bắc Kinh. Sau nhiều thập niên chờ thời cơ và che giấu sức mạnh, Trung Quốc dưới nhiệm kỳ 3 của Tổng bí thư Tập Cận Bình đang quyết đoán mở rộng dấu ấn an ninh và ngoại giao toàn cầu, đặc biệt thách thức vị thế của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Đông. Do đó, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ hầu như chỉ sẽ tập trung vào việc huy động các đồng minh và đối tác của Mỹ ngầm đối phó với Trung Quốc. Ngay cả danh sách "các thành viên tương lai" trong Hiệp định Đối tác Mỹ - Thái Bình Dương cũng không bao gồm Trung Quốc, khi quốc gia này vẫn tiếp tục bị coi là đối thủ chiến lược của Mỹ và là mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ ở khu vực.

Một yếu tố quan trọng khác cũng cần chú ý là sự phát triển của các liên minh phương Tây trong khu vực, bao gồm AUKUS (Australia, Anh, Mỹ) hoặc Bộ Tứ (Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ). Trung Quốc được dự đoán tiếp tục củng cố năng lực quân sự với tốc độ nhanh chóng, nhưng Mỹ cũng hỗ trợ các đối tác khác trong khu vực củng cố năng lực quốc phòng.

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2023 sẽ chứng kiến nhiều hơn các hoạt động tăng cường quốc phòng, an ninh từ các quốc gia trong khu vực cũng như từ các cường quốc bên ngoài. Các thể chế đa phương do Mỹ dẫn dắt sẽ phải cạnh tranh với những sáng kiến mới từ Trung Quốc. Các điểm nóng như Đài Loan, Triều Tiên, Iran vẫn luôn có khả năng châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang với các quốc gia liên quan.

Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được xem là một trong những điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn nhất trong khu vực. Năm 2022, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa nhất từ trước tới nay, có thời điểm phóng 23 tên lửa trong một ngày. Mặc dù các cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên không phải là mới, nhưng tần suất dày đặc đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực.