Những đứa trẻ "thuận tay trái" thông minh hơn? Việc thuận tay trái có thể không đơn giản như bạn nghĩ

Người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm tốt hơn những người thuận tay phải. Các nghiên cứu cho thấy những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm tốt hơn và nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải.



Ưu điểm ở những bộ môn thể thao



Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho biết do khuynh hướng vận động và định hướng khác biệt nên người thuận tay trái có thể áp đảo đối thủ thuận tay phải – người chỉ quen với lối chơi tấn công những đối thủ thuận tay phải khác.



- Khuyết điểm của những người thuận tay trái



Gặp bất tiện trong cuộc sống hàng ngày



Có rất nhiều điều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của những người thuận tay trái, vì người thuận tay phải chiếm phần lớn nên nhiều công việc được thiết kế với các ứng dụng dành cho người thuận tay phải, chẳng hạn như kéo, máy tính xách tay và chuột máy tính.



Người thuận tay trái dễ bị chấn thương hơn



Để đưa ra một ví dụ đơn giản hơn, xác suất người thuận tay trái lái xe gây tai nạn an toàn cao hơn 85% so với người thuận tay phải. Điều đáng nói là người thuận tay trái cũng có nguy cơ bị chấn thương trong các bài tập thể dục cao hơn 20% so với người thuận tay phải.