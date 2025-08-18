Những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích

Sinh ở vạch đích là cụm từ chỉ những đứa trẻ có cuộc sống sung sướng, đầy đủ vượt bậc ngay từ khi chào đời. Nhờ tiềm lực gia đình, các em thụ hưởng nhiều lợi thế trên mọi phương diện. Thế nhưng, đường đến tương lai của những em nhỏ ấy sẽ là hành trình rực rỡ hay ẩn chứa thử thách, thậm chí là những cú trượt dài, tùy thuộc rất nhiều vào cách giáo dục của gia đình và bản lĩnh người trong cuộc.

Sinh nhật giản dị, ấm áp của con trai ca sĩ Lý Hải - Minh Hà - Nguồn ảnh: Facebook nhân vật

Hào quang và cám dỗ

Giới mộ điệu cải lương và kịch nói vẫn còn nhớ hào quang của nghệ sĩ L.T. và N.S. Tuy nhiên, 2 người con trai của họ được kỳ vọng nối nghiệp cha mẹ lại bỏ học sớm, sa đà vào các thú vui đầy cám dỗ rồi vướng vào ma túy. Gia đình lao đao, sự nghiệp mới chớm nở của họ cũng lụi tàn.

Còn N.P. - cậu ấm của một gia đình kinh doanh bất động sản - từ nhỏ đã được cha mẹ cho sở hữu một cao ốc ở trung tâm thành phố. P. được nuông chiều từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học được cha mẹ xin vào làm ở một công ty lớn. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, P. nghỉ việc vì chán. Quyết định đó được mẹ P. ủng hộ vì bà sợ con trai vất vả. Hiện nay, dù đã ngoài 35 tuổi, có vợ con, P. vẫn không làm ra tiền, sống dựa dẫm vào cha mẹ, mọi biến cố phát sinh trong cuộc sống đều có cha mẹ theo sau… dọn dẹp.

Càng dư dả vất chất càng cần dạy con

Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ sinh ra ở vạch đích đều hư hỏng. Nhiều bậc cha mẹ nổi tiếng, có điều kiện kinh tế dư dả vẫn chú trọng dạy con những điều cơ bản, cốt lõi để con phát triển tính tự lập và trở thành người có ích. Có thể kể đến 4 người con của đạo diễn, ca sĩ Lý Hải. Dù cha mẹ có điều kiện kinh tế, các con của Lý Hải vẫn theo học trường công lập, sinh hoạt và vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác. Chính sự gần gũi và chân chất đã giúp các bé nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng.

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như chia sẻ: “Mình có điều kiện thì cũng cho con thụ hưởng, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Mỗi tháng, con tôi được cho một số tiền nhất định, muốn xài nhiều thì phải lao động kiếm tiền. Con đang là sinh viên đại học, rất vui vẻ với điều này. Con từng làm shipper, phụ quán cà phê... Khi đổ mồ hôi lao động, con biết quý trọng công sức cha mẹ và trân trọng hơn những gì mình đang có.

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ chọn lối sống giản dị, gần gũi để truyền tải những giá trị về sự tự lập và quý trọng lao động cho con - Ảnh: Thùy Dương

Trân trọng những gì đang có cũng là cách anh Minh Hải - doanh nhân ở phường Phú Nhuận, TPHCM - dạy con. Mới đây, sau một buổi chơi cầu lông, con trai út anh Hải rụt rè nói: “Cha ơi, con đã cố gắng nhưng ăn không hết ổ bánh mì”. Anh Hải cầm nửa ổ bánh mì con đưa rồi ăn hết, dù trên bàn ăn sau buổi chơi thể thao có nhiều món ngon. Đây là một trong những nếp nhà được anh Hải dạy các con từ nhỏ: đồ ăn là thứ không được phép lãng phí, kể cả khi ta có thể lựa chọn nhiều món ngon khác.

Anh Hải có 2 con trai: 12 tuổi và 8 tuổi. Anh không dạy con bằng lý thuyết sáo rỗng mà bằng hành động. Anh vẫn chi mạnh tay cho việc cần thiết, vẫn mời bạn bè những bữa ngon. Nhưng khi ở nhà, anh kiên quyết gìn giữ thói quen trân trọng đồ ăn thức uống, không bỏ thừa, không lãng phí. Anh giải thích: “Với tôi, dạy con không chỉ là cho con những thứ tốt nhất mà là dạy bọn trẻ biết quý những thứ mình đang có. Và đôi khi, bài học đó bắt đầu từ một hành động rất nhỏ như cố gắng ăn hết phần ăn của mình”.

Anh Minh Hải cùng con đạp xe xuyên rừng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù gia đình có điều kiện cho những chuyến du lịch xa xỉ ở nước ngoài hay nghỉ dưỡng ở những khu du lịch hạng sang, anh Hải luôn ưu tiên các hoạt động thực tế, bình dị để cả nhà cùng gắn kết. Vợ chồng anh chơi cầu lông 3 buổi mỗi tuần. Dịp hè, anh chị thường xuyên đưa 2 con ra sân chơi cùng để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, anh còn đưa đón con đi học bóng đá, bóng rổ, võ thuật. Mỗi khoảnh khắc đều được anh trân trọng lưu giữ qua những tấm ảnh, đoạn phim ghi lại hành trình trưởng thành của các con.

Anh Hải chia sẻ: “Thay vì các hoạt động vui chơi xa xỉ, tôi khuyến khích con tham gia các trò chơi vận động. Việc đó vừa giúp các con rèn luyện sức khỏe, vừa có thể giao tiếp, làm quen nhiều bạn mới. Đương nhiên vợ chồng tôi phải đồng hành cùng con, chứ mình suốt ngày tiệc tùng rồi bắt ép con phải chơi thể thao thì con sẽ không phục, không nghe”.

Cha mẹ có thể tạo ra vạch đích thuận lợi, nhưng các em nhỏ mới là người kiến tạo con đường tương lai của chính mình.

Nhã Chân - Thùy Dương