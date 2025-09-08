Những đứa trẻ bị “bỏ rơi”

Có em sẽ vẫn phải băng rừng lội suối đến trường dù nhà cửa đã bị sạt lở. Có em phải mượn áo mưa, mang dép rách, lấm lem bùn đất đi học, bởi cha mẹ bận mưu sinh nơi xa chưa kịp hay tin. Có buổi sáng, tôi bắt gặp một bé gái học lớp 3 đứng lặng lẽ trước cổng trường, hai mắt hoe đỏ. Hỏi ra mới biết, em vừa một mình lội qua con suối nước lớn. Em nói trong tiếng nấc: "Nước mạnh lắm thầy ơi, suýt nữa trôi mất đôi dép. Nhưng con nhớ lời thầy cô dặn phải đi học đầy đủ." Nghe mà lòng tôi thắt lại. Tôi ôm em vào lòng, nước mắt cứ rơi. Trong lúc nhiều đứa trẻ ở nơi khác được cha mẹ đưa đón, có áo mới, sách vở đầy đủ để đến trường, thì học trò vùng cao của tôi phải gồng gánh đủ thứ: từ lo toan bữa ăn, vượt lũ đến lớp, đến nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Các em có thể sống sót giữa nghèo đói và thiên tai, nhưng liệu có thể lớn lên bình thường khi thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ?

Năm học mới đang đến rất gần, nhưng nhiều đứa trẻ nơi đây sẽ bước vào năm học không có cha mẹ dắt tay tới trường, không áo mới, không sách vở đầy đủ. Trường lớp thì vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, tan hoang, xập xệ. Những đôi mắt trẻ thơ vẫn háo hức đến lớp, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn, nỗi thiếu thốn tình cảm mà không gì có thể bù đắp nổi.

Là giáo viên, tôi vừa là người truyền kiến thức, vừa là người bạn, người cha, người mẹ thứ hai của học trò. Nhưng có những khoảng trống không ai lấp đầy được. Đôi khi, tôi tự hỏi: rồi những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên ra sao? Liệu các em có đủ mạnh mẽ để vượt qua tuổi thơ khuyết thiếu và trở thành người tử tế? Hay các em sẽ đi lại vết xe cũ của cha mẹ – bỏ học, bôn ba làm thuê, lặp lại một vòng đời nghèo đói?

Tôi hiểu, cha mẹ các em không phải không thương con. Họ đi xa vì miếng cơm manh áo, vì muốn tương lai con bớt khổ. Nhưng trong hành trình ấy, đôi khi chính những đứa trẻ lại là người phải trả giá nhiều nhất – bằng tuổi thơ không trọn vẹn, bằng nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Ở cái tuổi lẽ ra cần nhất sự chăm sóc, những lời dạy dỗ và cái ôm ấm áp từ bố mẹ, các em lại lớn lên trong sự cô đơn và chông chênh giữa cuộc đời đầy thử thách.