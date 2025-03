Những dự đoán trước thềm Lễ trao giải Oscar 2025

Lễ trao giải Oscar 2025 đang đến gần, và với danh sách đề cử đã được công bố, cuộc đua đến tượng vàng danh giá đang nóng hơn bao giờ hết. Trước thềm lễ trao giải lần thứ 97 diễn ra vào ngày 2/3/2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã chọn ra những bộ phim xuất sắc tranh tài ở 23 hạng mục. Trong đó, hạng mục Phim hay nhất tiếp tục là tâm điểm với 10 đề cử.

Các đề cử Oscar năm nay giúp xác định rõ hơn những ứng cử viên nặng ký nhất. "Emilia Pérez" dẫn đầu với 13 đề cử, trở thành bộ phim có nhiều đề cử nhất năm nay. Theo sát là "The Brutalist" và "Wicked" với 10 đề cử mỗi phim, trong khi "Conclave" và "A Complete Unknown" nhận được 8 đề cử. "Anora" có 6 đề cử, còn "Dune: Part Two" và "The Substance" cùng đạt 5 đề cử. Với bức tranh toàn diện về các đề cử, hãy cùng dự đoán những cái tên có khả năng giành chiến thắng cao nhất tại Oscar 2025.

Cuộc đua đến Phim hay nhất đã dần định hình ngay cả trước khi đề cử được công bố. "Anora", "Conclave", "Emilia Pérez" và "The Brutalist" đang nắm giữ vị thế mạnh mẽ. "Anora", bộ phim thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes 2024 đã tạo dấu ấn với hàng loạt đề cử tại Quả cầu vàng, Giải thưởng Gotham, Giải thưởng của Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh (NBR), Giải Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) và Tinh thần độc lập. Tuy nhiên, "Emilia Pérez" với 13 đề cử – gần mức kỷ lục – có thể tạo nên bất ngờ lớn.

Bên cạnh đó, "Wicked", "A Complete Unknown" và "The Substance" cũng đang dần chiếm sóng. "Wicked" đã giành giải Phim hay nhất từ NBR và có thể hưởng lợi từ hệ thống bỏ phiếu ưu tiên. Điều tương tự cũng áp dụng với "A Complete Unknown" và "The Substance", cả hai đều có những bước tiến đáng kể gần đây.

Dẫu vậy, xét về tổng thể, "Emilia Pérez" có nhiều lợi thế nhất để giành giải thưởng danh giá này. Bộ phim nhạc kịch không phải tiếng Anh do Netflix phân phối đang nhận được sự tán dương lớn từ giới phê bình và có thể tạo nên một cơn địa chấn tại Oscar năm nay.

"Emilia Pérez" là một bộ phim nhạc kịch chính kịch do đạo diễn người Pháp Jacques Audiard thực hiện. Phim có sự tham gia của Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez và Édgar Ramírez. Ngay khi ra mắt tại Cannes, Emilia Pérez đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình nhờ kịch bản độc đáo, phần âm nhạc ấn tượng và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, đặc biệt là Karla Sofía Gascón, nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên trong lịch sử giành giải tại Cannes. Phim cũng ghi dấu với màn thể hiện mạnh mẽ của Zoe Saldaña và Selena Gomez trong những vai diễn đầy chiều sâu.

Cuộc đua cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2025 đã có nhiều biến động trong suốt mùa giải. Cuối cùng, năm cái tên được đề cử gồm: Brady Corbet (The Brutalist), Sean Baker (Anora), Jacques Audiard (Emilia Pérez), James Mangold (A Complete Unknown) và Coralie Fargeat (The Substance).

Dù Brady Corbet hiện được dự đoán là người có khả năng giành chiến thắng cao nhất, nhưng kết quả vẫn chưa thể chắc chắn. Việc James Mangold nhận đề cử sau một bất ngờ từ Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) cho thấy anh hoàn toàn có thể bứt phá nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp. Mặt khác, Jacques Audiard cũng là một ứng viên nặng ký – nếu "Emilia Pérez" tạo nên một cú “càn quét” tại Oscar năm nay, ông hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một trong những hạng mục cạnh tranh gay gắt nhất tại Oscar 2025. Danh sách đề cử cuối cùng bao gồm: Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (The Substance), Fernanda Torres (I'm Still Here), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) và Mikey Madison (Anora). Mặc dù tất cả đều xứng đáng, nhưng cuộc đua dường như đang xoay quanh hai cái tên nổi bật nhất: Demi Moore và Mikey Madison.

Dựa trên diễn biến của mùa giải, Demi Moore hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng. Cô đã có đà tiến mạnh mẽ và gần đây vượt qua Madison để giành Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Nhạc kịch hoặc Hài kịch. Bên cạnh đó, câu chuyện sự nghiệp của Moore cũng là một yếu tố giúp cô giành được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, tình thế vẫn có thể thay đổi nếu "Anora" lấy lại ưu thế và tiến gần hơn đến danh hiệu Phim hay nhất, điều này có thể giúp Mikey Madison lật ngược thế cờ.

Danh sách đề cử chính thức bao gồm: Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Adrien Brody (The Brutalist), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice) và Colman Domingo (Sing Sing). Sự hiện diện của cả năm cái tên này không gây bất ngờ, khi tất cả đều nhận được đề cử tại Quả cầu vàng, và ngoại trừ Stan, những người còn lại đều có mặt trong danh sách đề cử Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG).

Cuộc đua dường như đang thu hẹp lại giữa Chalamet và Brody. Cả hai đều được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại các thời điểm khác nhau trong mùa giải. Adrien Brody có lợi thế ban đầu sau khi giành chiến thắng tại Quả cầu vàng, nhưng chiến dịch tranh giải của Chalamet đang rất mạnh mẽ. Anh cũng có thể hưởng lợi từ những tranh cãi xoay quanh vấn đề AI trong "The Brutalist", điều có thể ảnh hưởng đến cơ hội của Brody. Hiện tại, Timothée Chalamet được dự đoán sẽ giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025.

Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2025 đang là một cuộc cạnh tranh gay cấn, với những đề cử đáng chú ý như Zoe Saldaña (Emilia Pérez) và Ariana Grande (Wicked). Họ góp mặt cùng Isabella Rossellini (Conclave), Felicity Jones (The Brutalist) và Monica Barbaro (A Complete Unknown) - tất cả đều đến từ những bộ phim nằm trong danh sách đề cử Phim hay nhất. Dù mỗi người đều có màn trình diễn ấn tượng, cuộc đua thực sự dường như chỉ còn lại giữa Saldaña và Grande.

Ở thời điểm hiện tại, Zoe Saldaña có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua này. Cô không chỉ liên kết với một ứng viên Phim hay nhất, mà còn giành Quả cầu vàng cho vai diễn của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Saldaña và Grande hiện có số chiến thắng ngang nhau trong mùa giải, mỗi người giành được 12 chiến thắng tiền thân. Mặc dù Saldaña có phần nhỉnh hơn nhờ chiến thắng quan trọng tại Cannes và Quả cầu vàng, nhưng nếu Grande có thể tạo đột phá tại SAG hoặc Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA), cuộc đua có thể trở nên cân bằng hơn.

Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2025 từng được kỳ vọng sẽ có tên Denzel Washington (Gladiator II), nhưng anh thậm chí không lọt vào danh sách đề cử. Điều này mở ra cơ hội cho nhóm ứng viên gồm Kieran Culkin (A Real Pain), Guy Pearce (The Brutalist), Edward Norton (A Complete Unknown), Yura Borisov (Anora) và Jeremy Strong (The Apprentice). Với đội hình này, Culkin đang là ứng viên sáng giá nhất nhờ diễn xuất nổi bật trong các tác phẩm trước đó.

Culkin hiện là cái tên được công nhận nhiều nhất trong danh sách đề cử, khi đã giành Quả cầu vàng và giải thưởng từ NBR, cùng với đề cử từ SAG, BAFTA và nhiều giải thưởng khác. Tuy nhiên, nếu có bất ngờ xảy ra, Pearce, Norton, Strong hoặc Borisov cần có chiến thắng quan trọng ở một giải thưởng tiền thân để tăng cơ hội. Trong trường hợp có một sự đảo ngược kịch bản, Pearce là đối thủ đáng gờm, nhưng Norton cũng là một lựa chọn hợp lý khi anh vẫn chưa từng giành một tượng vàng Oscar nào trong sự nghiệp của mình.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra vào ngày 2/3/2025 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Danh hài Conan O'Brien sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải năm nay, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hài hước cho sự kiện.

Danh sách đề cử Oscar 2025

Phim hay nhất

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Nam diễn viên chính xuất sắc

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I'm Still Here

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Đạo diễn xuất sắc

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Dựng phim xuất sắc

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Kịch bản gốc xuất sắc

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Quay phim xuất sắc

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Phim hoạt hình hay nhất

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Phim quốc tế hay nhất

I'm Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Phim tài liệu hay nhất

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Phim tài liệu ngắn hay nhất

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Thiết kế trang phục xuất sắc

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Phim ngắn người đóng hay nhất

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Nhạc phim gốc xuất sắc

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Âm thanh xuất sắc

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Làm tóc và trang điểm xuất sắc

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc

El Mal - phim Emilia Pérez

The Journey - phim The Six Triple Eight

Like a Bird - phim Sing Sing

Mi Camino - phim Emilia Pérez

Never Too Late - phim Elton John: Never Too Late

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Thiết kế sản xuất xuất sắc

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked