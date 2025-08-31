Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Nhắc đến Cao Tiến Đoan (SN 1960, thường gọi là “bầu” Đoan) ở xứ Thanh, hầu như ai cũng biết. Ông được xem là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, "bầu" Đoan còn sở hữu “Cung điện trắng” xa hoa cùng loạt xe sang bạc tỷ khiến nhiều người chú ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á do ông Đoan thành lập từ năm 1996. Khi mới ra đời, đây chỉ là một doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Nhờ khả năng kinh doanh, ông Đoan đã đưa thương hiệu “Đông Á” phát triển đa ngành, nâng vốn điều lệ lên 689 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản.

Đến nay, “bầu” Đoan đang triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, một số dự án quy mô lớn, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ hàng chục năm trước. Thế nhưng, sau hơn hai thập kỷ, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ.