Những dự án cuối của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đăng thông tin đi làm từ thiện, tham gia event, chơi thể thao

Trước khi vướng vào pháp luật, Trương Ngọc Ánh được biết đến là một nhà sản xuất, diễn viên hoạt động tích cực. Thời gian gần đây, cô thường đăng thông tin, hình ảnh, video clip đi làm từ thiện, tham gia sự kiện giải trí hoặc chơi thể thao.

Trương Ngọc Ánh tích cực đi từ thiện

Cô tham gia tiệc sinh nhật bạn

Cụ thể, sáng 31-10, cô khoe video clip đi làm từ thiện với chia sẻ: "Chứa chan yêu thương đi qua bao nơi". Ngày 30-10, cô đăng ảnh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

Tối 9-10, Trương Ngọc Ánh diện đầm bó, trang điểm đậm, khoe vẻ đẹp quyến rũ, tham gia đêm gala PMUS Awards 2025 do Phan Như Thảo tổ chức.

Cô là người trao giải "Queen of the Night", giải thưởng vinh danh người phụ nữ có màn xuất hiện sang trọng và khí chất nhất đêm gala.