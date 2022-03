Những doanh nghiệp xuất khẩu sống khỏe giữa 'bão' COVID-19, xăng dầu

Sau 2 tháng đầu năm, Cafatex có kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu tăng gần 30% so với kế hoạch đặt ra, cao hơn cùng kỳ năm 2021 gần 35%.

Một doanh nghiệp khác cũng "ngược dòng" thành công là Tổng công ty may Nhà Bè. Ông Đinh Văn Thập, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động rất nặng nề đến ngành may. Trước bối cảnh này, May Nhà Bè chọn phương án đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu cấp thiết của thị trường. Doanh nghiệp đã tìm kiếm nguyên phụ liệu, đầu tư công nghệ để phát triển sản phẩm khẩu trang và trang phục bảo hộ y tế - những vật dụng hút khách giữa mùa dịch.

COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành dệt may. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, doanh nghiệp cũng hướng tới thị trường mới, làm dày tệp khách hàng. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong nước, Nhà Bè còn liên kết với các đối tác để phân phối sản phẩm sang các thị trường lớn như Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật…