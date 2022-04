Những đồ dùng không nên để trên ô tô dưới trời nắng nóng

Với nhiệt độ bốc lên từ mặt đường cộng với ảnh hưởng từ ánh nắng trực tiếp những ngày 39 - 40 độ C, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 60 độ C hoặc cao hơn chỉ trong ít phút. Khi đó, rất nhiều vật dụng dễ phát nổ, bốc cháy do áp suất tăng cao.

Các loại pin (pin dự phòng, smartphone, laptop, tablet,...), bật lửa, bình sơn xịt, bình cứu hoả,... đều rất dễ phát nổ, gây cháy. Đây là những thứ rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, tuyệt đối không nên để lại trên ô tô đỗ dưới trời nắng nóng.