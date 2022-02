Những điều ý nghĩa trong khay mứt Tết

21 phút trước Chính trị

Chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ trong năm mới Nhâm Dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chúng ta đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong việc tổ chức cho nhân dân đón Tết an ninh, an toàn, an dân, an sinh xã hội được đáp ứng cao nhất có thể. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, như mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2, mở cửa du lịch chậm nhất từ dịp 30/4.