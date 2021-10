Những điều trẻ em đánh mất khi học online

Nhiều đứa trẻ dựa vào trường học như một mạng lưới an toàn về giáo dục và sức khỏe. Nhưng sau đại dịch, các em mất đi những bữa ăn trường học dinh dưỡng và không có người lớn kèm cặp, kiểm tra thường xuyên như khi học trên lớp. Các cố vấn giáo dục cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với học sinh.

Mỗi đứa trẻ đều có những trải nghiệm riêng khi đi học trong mùa dịch. Pedro Noguera, hiệu trưởng trường USC Rossier School of Education tại Đại học Southern California (Mỹ), cho rằng chúng ta không thể khái quát toàn bộ tình hình của trẻ em hiện nay.

Việc học bị đình trệ

Để chỉ ra những tác động xấu của COVID-19 đến việc học của trẻ, Curriculum Associates đã thực hiện một so sánh về điểm kiểm tra của trẻ em tại California (Mỹ) vào năm 2019 và 2020. Kết quả cho thấy kết quả học tập của trẻ năm 2020 giảm sút rõ rệt so với năm 2019, khi đại dịch chưa xảy ra.

Thông thường, một năm học kéo dài trong khoảng 9 tháng. Đại dịch đã khiến trẻ mất đi 1/4 đến 1/3 thời gian năm học.

Theo phân tích của công ty McKinsey & Company, học sinh tiểu học tại Mỹ hoàn thành năm học 2020-2021 chậm hơn 5 tháng đối với môn Toán và 4 tháng đối với môn Đọc. Số liệu này chỉ lấy kết quả từ những đứa trẻ đến trường học, những em học online có thể đưa ra con số tệ hơn.

Sự đình trệ trong học tập được thể hiện rõ nhất ở trẻ đến từ các cộng đồng người da màu, gốc Tây Ban Nha hoặc những em gặp khó khăn về kinh tế. Theo thống kê, học sinh ở các trường đa số là người da màu kết thúc năm học chậm hơn 6 tháng, trong khi học sinh ở các trường phần lớn là người da trắng chỉ bị chậm hơn 3-4 tháng.

Libby Pier, chuyên gia khoa học giáo dục của tổ chức phi lợi nhuận Education Analytics, cho biết các cơ quan thống kê không thể kết luận những tác động học tập ở trẻ là do đại dịch hay do việc học online gây ra. Chưa kể, trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng do phải đối mặt với nỗi đau mất cha mẹ hoặc gặp các vấn đề về đường truyền Internet.

Mệt mỏi vì học online