Những điều thú vị của đoàn quân đội Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam

27/08/2025 12:07

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử đoàn gồm 33 quân nhân đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (A80).

33 quân nhân trong đoàn đều rất trẻ và đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam. Có một điều khá thú vị là Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, khối trưởng, là người từng có vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025) tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), nơi lần đầu tiên đoàn QĐND Việt Nam góp mặt.

Đội hình chuẩn bị vào giờ huấn luyện.

Là lực lượng có tính kỷ luật cao, thường xuyên tham gia các hoạt động cấp quốc gia và quốc tế, nên tinh thần và ý thức huấn luyện, luyện tập của các quân nhân Nga đều rất tốt.

Tuy nhiên, khi sang Việt Nam, đoàn bạn cũng có một số khác biệt cần điều chỉnh, đơn cử như điều chỉnh tốc độ đi nghiêm. Theo quy định của Nga, tốc độ đi nghiêm là 120 bước/phút, nhanh hơn so với tốc độ đi nghiêm theo điều lệnh của QĐND Việt Nam (hiện là 103 bước/phút, áp dụng trong diễu binh, diễu hành A80 năm nay).

Đây là thay đổi không nhỏ, song đoàn bạn đã nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với nền nhạc hành tiến, đáp ứng tốt yêu cầu của phía Việt Nam ngay sau ngày đầu tiên luyện tập. Các thành viên trong đoàn đều quyết tâm cao và coi đây như một thử thách mới trong quá trình rèn luyện.

Căn chỉnh động tác.
Quá trình luyện tập, các quân nhân Nga mặc quân phục thường dùng, ngày đại lễ mới mặc lễ phục.

Một điểm khác biệt khá thú vị, đó là dù trong quá trình tập luyện hay lúc nghỉ giải lao, lá quốc kỳ và quân kỳ các quân, binh chủng trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đều được một quân nhân giữ nghiêm trong tay, người nọ nối tiếp người kia, luân phiên nhau giữ cờ đứng thẳng. Bởi trong văn hóa Nga, lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, danh dự và sức mạnh quân đội. Việc luôn có người cầm giữ thể hiện sự tôn kính.

Quốc kỳ và quân kỳ luôn được giữ thẳng trong tay.


Các quân nhân Nga tham gia diễu binh, diễu hành đã thích nghi nhanh chóng với tốc độ hành tiến 103 bước/phút theo quy định của QĐND Việt Nam.

Bên cạnh việc tập trung huấn luyện, phía Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tạo điều kiện để đoàn bạn có những hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Trong buổi tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại ở Hà Nội, các quân nhân trẻ trong đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã vô cùng thích thú, hào hứng khi lựa chọn một số đồ lưu niệm, sản phẩm mang đậm nét đặc trưng văn hóa Việt Nam.

Giờ giải lao giữa buổi tập. 
Các quân nhân thay phiên nhau giữ quốc kỳ và quân kỳ trong giờ giải lao.

Với các quân nhân trẻ xứ bạch dương, chuyến đi lần này để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhiều người trước đó chỉ biết đến Việt Nam qua báo chí hoặc qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Lần này được trực tiếp trải nghiệm, các quân nhân Nga đã có cái nhìn gần gũi, chân thực hơn về đất nước và con người Việt Nam, cảm nhận rõ nét sự năng động, cởi mở của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình.

Các quân nhân Nga thích nghi nhanh chóng với tốc độ hành tiến 103 bước/phút theo quy định của QĐND Việt Nam.
Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/nhung-dieu-thu-vi-cua-doan-quan-doi-nga-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-tai-viet-nam-843299
