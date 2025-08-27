Những điều thú vị của đoàn quân đội Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam

33 quân nhân trong đoàn đều rất trẻ và đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam. Có một điều khá thú vị là Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, khối trưởng, là người từng có vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025) tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), nơi lần đầu tiên đoàn QĐND Việt Nam góp mặt.

Đội hình chuẩn bị vào giờ huấn luyện.

Là lực lượng có tính kỷ luật cao, thường xuyên tham gia các hoạt động cấp quốc gia và quốc tế, nên tinh thần và ý thức huấn luyện, luyện tập của các quân nhân Nga đều rất tốt.

Tuy nhiên, khi sang Việt Nam, đoàn bạn cũng có một số khác biệt cần điều chỉnh, đơn cử như điều chỉnh tốc độ đi nghiêm. Theo quy định của Nga, tốc độ đi nghiêm là 120 bước/phút, nhanh hơn so với tốc độ đi nghiêm theo điều lệnh của QĐND Việt Nam (hiện là 103 bước/phút, áp dụng trong diễu binh, diễu hành A80 năm nay).

Đây là thay đổi không nhỏ, song đoàn bạn đã nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với nền nhạc hành tiến, đáp ứng tốt yêu cầu của phía Việt Nam ngay sau ngày đầu tiên luyện tập. Các thành viên trong đoàn đều quyết tâm cao và coi đây như một thử thách mới trong quá trình rèn luyện.