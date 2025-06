Những điều nhỏ nhặt khiến đàn ông tổn thương

Thực sự là một ý tưởng vô cùng tồi tệ khi bạn so sánh anh ấy với người đàn ông khác, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. “Đối với nam giới thì khả năng chu cấp cho gia đình đồng nghĩa với sự nam tính”, Sujeiry Gonzalez, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) chia sẻ. “Anh ấy sẽ cảm thấy thật kinh khủng khi bạn nói với anh ấy rằng cô A may mắn thế nào khi cô ấy có một chiếc ôtô hoặc cô B đã bay đến Hy Lạp qua đêm như thế nào. Hãy cố gắng kiểm soát sự so sánh và khoe khoang của bản thân”.

2. Ngôn ngữ cơ thể tiêu cực

Bạn có biết nếu bạn không chú ý thì chỉ một điều nhỏ nhặt như ngôn ngữ cơ thể cũng có thể làm tổn thương anh ấy. Bác sĩ Carole Lieberman, chuyên gia về tình cảm đồng thời là tác giả cuốn sách bán chạy nhất có tên: “Bad Girls: Why Men Love Them & How Good Girls Can Learn Their Secret” cho biết, nam giới có thể coi ngôn ngữ cơ thể của nữ giới là những đòn tấn công vào cá nhân họ.

“Khi người phụ nữ trông có vẻ chán nản, đảo tròn mắt trước những gì chàng nói, hoặc là không nhìn thẳng vào mắt chàng khi đang trò chuyện thì điều đó có thể làm tổn thương sự tự tin của chàng. Ngoài ra, khi người phụ nữ không cố gắng để chăm sóc và làm đẹp bản thân như cô ấy từng làm thì điều đó cũng khiến họ cảm thấy rằng người phụ nữ đó không còn nồng nàn với họ và không coi trọng họ nữa”, Vì thế, chị em hãy lưu ý đến những “pha” đảo tròn mắt của mình.

3. Dùng từ “nhưng”