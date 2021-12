Những điều người bệnh cần biết về hóa trị

Your browser does not support the audio element.

Hóa trị là gì?

Hóa trị là một hình thức điều trị bằng thuốc hóa học nhằm tiêu diệt các tế bào đang phát triển nhanh chóng trong cơ thể

Hóa trị thường được sử dụng kết hợp với các liệu pháp khác, chẳng hạn như phẫu thuật, xạ trị hoặc liệu pháp hormone. Việc sử dụng liệu pháp kết hợp phụ thuộc vào:

- Giai đoạn và loại ung thư bạn mắc phải.

- Sức khỏe tổng thể của bạn.

- Các phương pháp điều trị ung thư trước đây bạn đã trải qua.

- Vị trí của các tế bào ung thư.

- Sở thích điều trị cá nhân của bạn.

Đây được coi là một phương pháp điều trị toàn thân, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Hóa trị đã được chứng minh là có thể tấn công tế bào ung thư một cách hiệu quả, nhưng nó có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn nên cân nhắc những tác dụng phụ này với nguy cơ không được điều trị khi quyết định liệu hóa trị có phù hợp với bạn hay không.

Tại sao hóa trị được sử dụng?