Những điều nên làm khi đến Dubai

Lên tòa nhà cao nhất thế giới

Tòa nhà Burj Khalifa, Dubai - Ảnh: Getty Images

Cao 828m, có 163 tầng cùng 3 tầng hầm, Burj Khalifa là tòa nhà cao nhất thế giới và là biểu tượng không thể bỏ qua của Dubai. Bạn nên đến đài quan sát At The Top ở tầng 148, đến nhà hàng và phòng chờ Atmosphere trên tầng 122 ăn sáng để thấy thành phố thức dậy ở bên dưới.

Đi vào bên trong Burj Al Arab

Burj Al Arab, Dubai - Ảnh: Mauritius Images GmbH/Alamy Stock Photo

Được mệnh danh là “khách sạn 7 sao”, Burj Al Arab là khách sạn sang trọng có hình cánh buồm nằm trên hòn đảo nhân tạo riêng biệt và nối với đất liền bằng một cây cầu riêng. Nếu không ở tại khách sạn hoặc ăn tại các nhà hàng ở đây thì du khách nên đặt tour tham quan Burj Al Arab để được vào bên trong. Bạn sẽ được đến phòng Hoàng gia dát vàng 24 carat và được giới thiệu về lịch sử, thiết kế và những câu chuyện thú vị của khách sạn này.

Đi các chợ

Chợ vàng Gold Souk có hàng chục cửa hàng trang sức - Ảnh: Getty Images

Đi chợ gia vị là một trải nghiệm mua sắm Trung Đông đích thực. Ở đây có vô số các loại gia vị, trái cây khô đầy màu sắc như nghệ tây, quế, chà là, các loại trà... Chợ vàng ở Dubai được cho là chợ vàng lớn nhất ở Ả Rập và là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để mua sắm đồ trang sức cao cấp. Ngoài vàng, chợ còn bán bạch kim, bạc, ngọc trai và đá quý. Bạn đừng quên đi chợ nước hoa, chợ dệt may để mua khăn lụa, vải dệt thủ công, quần áo.

Ăn tối ở sa mạc

Trại sa mạc Sonara, Dubai

Dùng bữa tối giữa những cồn cát ở trại Sonara rất thú vị, bạn vừa ngắm hoàng hôn, vừa được thưởng thức cocktail và pizza burrata nướng bằng củi. Với nhiều du khách, ngắm trăng ở trên sa mạc là điều rất tuyệt vời.

Khám phá sa mạc đẳng cấp﻿

Nhà cung cấp dịch vụ Platinum Heritage đón khách bằng xe Range Rover sang trọng đến sa mạc rộng lớn. Trong hành trình 7 tiếng, du khách sẽ đi qua khu bảo tồn thiên nhiên riêng biệt, tìm hiểu về rắn sa mạc, linh dương Arabian Oryx quý hiếm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồi cát cuộn tròn, ngắm hoàng hôn và nhâm nhi nước ép chà là có gas. Sau khi dùng bữa tối 6 món, bạn sẽ ngắm sao trên trời giữa sa mạc tĩnh mịch.

Khám phá Bur Dubai﻿

Bur Dubai - Ảnh: Getty Images

Đây là một trong những khu vực lâu đời nhất của thành phố. Du khách nên đến khu Di sản Al Fahidi với nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng nhỏ; sau đó uống nước mía, trà sữa và thưởng thức bánh samosa nóng. Bạn đừng quên ăn sáng ở Arabian Tea House với miến ngọt có gia vị phủ trứng, phô mai, đậu gà, mật đường chà là, mứt dưa hấu và bánh mì nóng hổi.

Ẩm thực đa văn hóa

Các món ăn emirati của UAE - Ảnh: Dayout Dubai

Dubai là ngôi nhà chung của khoảng 200 quốc tịch và hơn 13.000 nhà hàng. Bạn nên thử các món: masgouf của Iraq, injera của Ethiopia, pulao của Afghanistan, kinkhali của Georgia và đừng bỏ qua ẩm thực emirati của UAE. Các món emirati thường có thịt cừu, dê, cá, hải sản, cơm và được nấu cùng với bạch đậu khấu, nghệ tây, quế...

Đi thuyền abra trên Dubai Creek

Ảnh: Getty Images

Abra là những chiếc thuyền gỗ nhỏ đưa khách du lịch đến các khu chợ truyền thống. Bạn sẽ có cảm giác như quay về thành phố trước kia khi lướt qua những ngọn tháp Hồi giáo, những tháp gió truyền thống và một vài tòa nhà đầu tiên của Dubai.

Lăn sâu ở Deep Dive Dubai﻿

Đây là hồ lặn sâu nhất thế giới với độ sâu lên tới 60 mét. Bên trong hồ được thiết kế như một thành phố chìm với 1 căn hộ bỏ hoang, khu vực trò chơi điện tử bị chìm, 1 cái cây với những chùm rễ đan xen vươn dài. Deep Dive Dubai mang đến một trải nghiệm độc nhất vô nhị cho du khách.

Ngắm hồng hạc hoang dã ﻿

Hồng hạc trog khu bảo tồn động vật hoang dã Ras Al Khor, Dubai - Ảnh: Getty Images

Chúng sống trong khu bảo tồn động vật hoang dã Ras Al Khor. Vào mùa đông, hàng ngàn con hồng hạc cùng tụ họp tạo nên sắc hồng rất đẹp. Để chiêm ngưỡng trọn vẹn sự lộng lẫy của hồng hạc, bạn nên đến xem vào sáng sớm và các đài quan sát ở đây luôn mở cửa từ rất sớm.

Xuân Bình (theo CNTraveller)