Những điều kỳ thú ở đại ngàn Vũ Quang

Địa chỉ đỏ nghĩa quân yêu nước

Chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Land Cruiser gầm cao của Vườn quốc gia Vũ Quang chở tôi và hai đồng nghiệp vào thăm đại ngàn Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh). Dọc con đường dài hơn 10km, rải thảm nhựa vào cánh rừng nguyên sinh, tôi đã được tận hưởng một bầu không khí trong lành, mát rượi.

Tôi ngước nhìn đại ngàn Vũ Quang bừng sáng trong sắc xanh. Nắng ban mai khẽ đánh thức muôn loài hoa, khoe đủ gam màu rực rỡ: xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Có những loài hoa quen thuộc, và cũng có những loài hoa lạ chưa từng được gọi tên.

Phong cảnh đại ngàn Vũ Quang

Loài hoa nào cũng đẹp, dạt dào hương thơm quyến rũ. Mây sà xuống đỉnh ngàn, từng cụm trắng nõn như chiếc mũ của bà chúa tuyết trong truyện cổ tích Andersen. Khi xe đi qua trạm kiểm lâm Sao La, tôi quay sang hỏi anh bạn Nguyễn Tiến Đàm:

- Sao trạm kiểm lâm này lại đặt tên là Sao La?

Anh Đàm đáp: “Sở dĩ đặt tên trạm Sao La là nhằm nhắc lại sự kiện lịch sử năm 1992. Hồi đó, một người dân địa phương ở xã Sơn Hồng vào rừng kiếm củi, tình cờ thấy một con sao la nhỏ đang uống nước bên bờ suối. Ban đầu tưởng là dê con, ông bắt về nuôi.

Sau đó nhận ra không phải, ông tự nguyện đem nộp cho Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh. Qua nhận dạng, cán bộ kiểm lâm xác định ngay đây là sao la. Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh sau đó gửi con vật tới Viện Sinh vật học Hà Nội để nuôi dưỡng.

Sau khi báo Lao Động đăng tin, nhiều nhà nghiên cứu động vật quý hiếm quốc tế đã tới Việt Nam để tận mắt chứng kiến loài thú cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, vừa được phát hiện ở đại ngàn Vũ Quang.

Anh Đàm vừa đi vừa kể cho tôi nghe nhiều điều kỳ thú khác về những chuyến đi của GS. Võ Quý cùng một số nhà khoa học. Họ đã ăn ngủ giữa rừng, miệt mài tìm kiếm thêm những sinh vật lạ. Mải say sưa trò chuyện, chúng tôi tới miếu thờ Phan Đình Phùng lúc nào không hay.

Chúng tôi kính cẩn thắp hương tưởng nhớ linh hồn cụ Phan Đình Phùng, chí sĩ yêu nước của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Suốt 10 năm dấy nghĩa, cùng nghĩa quân nếm mật nằm gai, sĩ phu yêu nước Phan Đình Phùng và tướng lĩnh Cao Thắng, với vũ khí thô sơ như súng thần công, gươm giáo, đá núi, gỗ rừng, đã tạo ra nhiều “trận đồ bát quái” khiến quân Pháp kinh hoàng, bạt vía.

Nhiều trận đánh bằng gươm, bằng súng thần công khiến giặc không kịp trở tay. Các trận thủy chiến, khi dùng gỗ lao, đá lăn, khiến quân địch chết chồng chất như núi. Được nhân dân miền ngược, miền xuôi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nghĩa quân càng thêm niềm tin và sức mạnh, kiên cường bền bỉ trong các trận chiến.