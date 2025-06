Những điều kiêng kỵ trước cửa nhà cần tránh nếu không muốn gia đình bất hòa, làm mãi không giàu

Cây phát tài là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong phong thủy. Loại cây này dễ chăm sóc, có sức sống mạnh mẽ, giúp tăng cường năng lượng tích cực và thu hút tài lộc cho gia đình.

Cây xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn có tác dụng điều hòa không khí và cân bằng năng lượng trước cửa nhà. Những loại cây phù hợp phong thủy sẽ giúp hóa giải sát khí, thu hút tài lộc và đem lại sự hài hòa, bình an cho gia đình.

Cây tre cảnh

Cây tre không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa về sự dẻo dai, kiên cường và may mắn. Trong phong thủy, cây tre giúp xua đuổi tà khí, tạo cảm giác an toàn và bình an cho gia chủ.

Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây phong thủy rất được ưa chuộng vì biểu tượng của sự giàu có, phú quý. Lá cây xanh mướt, dày dặn, tượng trưng cho tiền tài, sự thịnh vượng và sung túc.

Kim tiền là loại cây phong thủy rất được ưa chuộng vì biểu tượng của sự giàu có, phú quý.

Cây hoa hòe

Cây hoa hòe thường được trồng trước cửa nhà vì mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và sức khỏe. Hoa hòe có màu vàng tươi, tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng.

Cây thường xuân

Thường xuân có khả năng leo bám và phát triển tốt, biểu tượng cho sự trường thọ, sức sống mãnh liệt và sự bền bỉ trong cuộc sống. Ngoài ra, cây còn giúp làm dịu không gian và tạo cảm giác xanh mát.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.