Những điều đại kỵ nên tránh trong tháng cô hồn - tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch hàng năm được dân gian gọi là tháng cô hồn. Năm 2025, tháng cô hồn sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 dương lịch.
Theo truyền thuyết, tháng 7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở Quỷ Môn quan để các linh hồn ma quỷ không được thờ tự, phải sống lang bạt được trở về dương gian. Đến ngày Rằm, tất cả quỷ hồn đều phải quay lại địa ngục khi Quỷ Môn đóng cửa.
Vào thời gian này trong năm người ta thường kiêng rất nhiều thứ, tránh làm những chuyện trọng đại trong những ngày này như xây nhà, mua nhà, mua xe hay làm ăn,… vì sợ gặp vận xui. Dưới đây là những điều đại kỵ trong tháng cô hồn.
Gọi tên nhau lúc nửa đêm
Theo quan niệm dân gian, những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, có thể gọi bạn đi theo về cõi âm. Trên thực tế, đi trên đường lúc nửa đêm đã đủ sợ rồi, nên bất ngờ nghe ai đó gọi tên sẽ khiến bạn sợ hãi tới “hồn bay phách lạc”.
Quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên
Khi đi qua những nơi vắng vẻ hoặc đi một mình vào ban đêm trong tháng cô hồn, bạn không quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên hoặc có cảm giác “hình như” có người đang đi theo mình, vì đó có thể là do ma quỷ trêu chọc.
Treo chuông gió đầu giường
Dân gian cho rằng không nên treo chuông gió đầu giường trong tháng 7 âm lịch - tháng xá tội vong nhân, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi con người đi ngủ, chúng sẽ kéo đến quấy phá giấc ngủ của bạn, khiến bạn ngủ không ngon giấc, dễ gặp ác mộng.
Mua nhà, cưới hỏi, động thổ
Người xưa cho rằng, các vong hồn quay trở lại dương gian vào tháng 7 âm lịch sẽ đi phiêu bạt bên ngoài để quấy phá công to việc lớn của người trần. Vì thế mọi người nên tránh làm những việc lớn như động thổ, xây nhà, cưới hỏi, mua nhà, mua đất,…
Mặt khác, dưới góc độ khoa học, tháng 7 là tháng mưa nhiều, thường xảy ra bão lũ, nên gia chủ không nên làm những việc lớn bởi dễ có nguy cơ hỏng việc.
Đốt vàng mã tùy tiện
Nhiều người cho rằng, tháng cô hồn là tháng của quỷ đói, chúng thiếu thốn mọi thứ nên thường đi lang bạt khắp nơi. Nếu tùy tiện đốt vàng mã, ma quỷ dữ sẽ kéo tới tranh cướp tiền vàng và mang xui xẻo đến cho gia chủ.
Nhặt tiền rơi
Theo quan điểm dân gian, những thứ đã cúng như tiền âm phủ, tiền thật… đều thuộc về thế giới tâm linh, do đó nếu bạn nhìn thấy cũng không nên nhặt mang về nhà.
Ăn vụng đồ cúng
Đúng theo tâm lý, thói quen bấy lâu của người Việt, đồ cúng không được nếm hay ăn thử trước khi đặt lên bàn thờ. Ngày mùng 1 tối kị việc ăn vụng đồ cúng trước khi thắp hương và thành kính khấn xin, tránh rước tai họa vào mình.
Nói bậy, chửi tục
Thường người ta kiêng văng tục chửi bậy khi đang sinh hoạt trong không gian tâm linh (như đình, đền, chùa, phòng thờ, nơi đặt ban thờ gia tiên…) vào ngày mùng 1, ngày rằm và cuối tháng âm lịch. Có quan niệm cho rằng, nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi.
Quan hệ nam nữ
Người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng, vào các dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, mùng 1 và ngày rằm, nhất là ngày đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên hạn chế gần gũi yêu đương để tránh kinh động tới đấng thiêng liêng và tránh mắc xui xẻo, đen đủi.
Xuất tiền của hoặc vay mượn đầu tháng
Vào ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng cô hồn, mọi người thường kiêng xuất tiền, của vì sợ rằng bản thân sẽ bị “dông” cả tháng, hao tài tán lộc. Đồng thời, những người kĩ tính hoặc kinh doanh buôn bán cũng kị việc vay mượn, trả nợ hoặc đòi tiền vào ngày mùng 1 hàng tháng.
Cắt tóc
Nhiều người cho rằng, cắt tóc là việc không nên làm vào ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 âm lịch tháng cô hồn. Họ cho rằng, cắt tóc sẽ khiến tài lộc tiêu hao suốt 30 ngày trong tháng, chính vì thế cần tránh tối đa làm việc này để kiêng kị trong tháng cô hồn việc bị hao tài tán lộc trong tháng cô hồn.
Ăn một số món ‘đen đủi’
Theo quan niệm dân gian, nếu ăn những món này vào đầu tháng là khá đen đủi:
Mực: Theo quan niệm của người xưa và niềm tin vào câu tục ngữ “đen như mực”, người ta tin rằng ăn mực vào tháng cô hồn sẽ làm dương khí của người cõi trên bị âm khí áp đảo, khiến khí huyết dễ hư tổn, dễ bị các thế lực tà đạo lấn át.
Mắm tôm: Người ta cho rằng mùi hương của mắm tôm mang đến sự hỗn tạp, ô uế và dơ bẩn. Vì vậy, mắm tôm luôn được kiêng kị trước khi đi chùa, trong những buổi lễ trang nghiêm.
Trứng vịt lộn: Theo quan niệm dân gian, ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn sẽ đem lại những xui xẻo không đáng có do khi ăn trứng vịt lộn nghĩa là bạn đã ăn một vong linh sắp chào đời. Vì vậy hãy tránh ăn trứng vịt lộn vào tháng cô hồn.
Cắm đũa đứng giữa bát cơm
Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung.
Đánh vỡ bát đĩa, ấm chén
Ông bà ta xưa có quan niệm, đánh vỡ bát đĩa, ấm chén là dấu hiệu cảnh báo sự chia cắt, đứt lìa trong mối quan hệ gia đình.
Tránh các hoạt động dưới nước
Không nên bơi lội trong tháng cô hồn, đặc biệt là ở sông, hồ,… vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trẹo chân, thậm chí là đuối nước.
Trên thực tế, tháng 7 âm lịch thường xảy ra mưa bão, lũ lụt khiến mực nước sông dâng cao, đất đá dễ bị lở. Nếu không cẩn thận, người chơi dưới nước trong thời gian này rất dễ bị trượt chân, gặp nguy hiểm.
Hù dọa người khác
Nhiều người cho rằng, hù dọa người khác hoặc bất ngờ vỗ vai, vỗ đầu làm họ giật mình “hồn bay phách lạc” thì người đó rất dễ bị ma quỷ xâm nhập.
Đứng góc tường
Nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy.
Đi thăm phụ nữ vừa sinh nở
Dân gian xưa vẫn có thói quen kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng một tháng đầu kể từ khi em bé chào đời và hạn chế tới thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Phụ nữ sinh nở và em bé ở tháng đầu tiên vừa trải qua giai đoạn mệt mỏi, khi người đi thăm cũng sẽ không được thoải mái “ăn to nói lớn” làm kinh động giấc ngủ của em bé cũng như bà mẹ cần sự nghỉ ngơi toàn diện.
Phơi quần áo vào ban đêm
Theo quan niệm dân gian, trong tháng cô hồn, nếu phơi quần áo vào ban đêm thì các cô hồn vất vưởng không người thờ cúng sẽ “mượn đồ” và để lại “quỷ khí”. Những ai mặc đồ từng bị cô hồn mượn rất dễ gặp phải điều xui xẻo.
Mặt khác, theo dưới góc độ khoa học, tháng 7 âm lịch thường mưa nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Không chỉ vậy, độ ẩm không khí cũng cao, nếu không kịp cất quần áo thì khí ẩm rất dễ ngấm vào quần áo, khiến vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe người mặc.
Ra đường vào chính Ngọ
Tháng cô hồn kỵ đi ra ngoài đường vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) và vào buổi tối muộn, đặc biệt là không nên đi một mình. Do quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng những vong hồn đi lang thang trên dương gian, việc đi một mình vào khung giờ vắng vẻ sẽ không tốt cho tinh thần cũng như dễ dẫn đến những việc không hay.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.