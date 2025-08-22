Những điều đại kỵ nên tránh trong tháng cô hồn - tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch hàng năm được dân gian gọi là tháng cô hồn. Năm 2025, tháng cô hồn sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 dương lịch.

Theo truyền thuyết, tháng 7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở Quỷ Môn quan để các linh hồn ma quỷ không được thờ tự, phải sống lang bạt được trở về dương gian. Đến ngày Rằm, tất cả quỷ hồn đều phải quay lại địa ngục khi Quỷ Môn đóng cửa.

Với quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhiều điều kiêng kỵ được mọi người truyền tai nhau trong tháng cô hồn - tháng 7 âm lịch để tránh xui rủi, ốm đau... Ảnh minh họa.

Vào thời gian này trong năm người ta thường kiêng rất nhiều thứ, tránh làm những chuyện trọng đại trong những ngày này như xây nhà, mua nhà, mua xe hay làm ăn,… vì sợ gặp vận xui.﻿ Dưới đây là những điều đại kỵ trong tháng cô hồn﻿.

Gọi tên nhau lúc nửa đêm

Theo quan niệm dân gian, những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, có thể gọi bạn đi theo về cõi âm. Trên thực tế, đi trên đường lúc nửa đêm đã đủ sợ rồi, nên bất ngờ nghe ai đó gọi tên sẽ khiến bạn sợ hãi tới “hồn bay phách lạc”.

Quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên

Khi đi qua những nơi vắng vẻ hoặc đi một mình vào ban đêm trong tháng cô hồn, bạn không quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên hoặc có cảm giác “hình như” có người đang đi theo mình, vì đó có thể là do ma quỷ trêu chọc.

Treo chuông gió đầu giường

Dân gian cho rằng không nên treo chuông gió đầu giường trong tháng 7 âm lịch - tháng xá tội vong nhân, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi con người đi ngủ, chúng sẽ kéo đến quấy phá giấc ngủ của bạn, khiến bạn ngủ không ngon giấc, dễ gặp ác mộng.

Mua nhà, cưới hỏi, động thổ

Người xưa cho rằng, các vong hồn quay trở lại dương gian vào tháng 7 âm lịch sẽ đi phiêu bạt bên ngoài để quấy phá công to việc lớn của người trần. Vì thế mọi người nên tránh làm những việc lớn như động thổ, xây nhà, cưới hỏi, mua nhà, mua đất,…

Mặt khác, dưới góc độ khoa học, tháng 7 là tháng mưa nhiều, thường xảy ra bão lũ, nên gia chủ không nên làm những việc lớn bởi dễ có nguy cơ hỏng việc.