Những điều cần trang bị khi lái xe ô tô đường dài dưới thời tiết nắng nóng

Thời tiết nắng nóng thường ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên ô tô nhất là sau khi vận hành liên tục trên đường. Để hạn chế những sự cố không mong muốn, cũng như rủi ro không đáng có, trước và sau mỗi chuyến đi, chủ xe cần chú ý kiểm tra, vệ sinh xe, bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết trên xe.

Kiểm tra các dung dịch làm mát trên ô tô

Thứ nhất, trước và sau mỗi hành trình đường dài, khi động cơ hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng, chủ xe cần kiểm tra mức chất lỏng trên xe như dầu động cơ, nước làm mát, dầu phanh và dầu trợ lực lái. Khi hoạt động thường xuyên và liên tục dưới thời tiết nắng nóng, nếu các dung dịch này bị hao hụt do rò rỉ gây ra tình trạng sinh nhiệt khi động cơ bị quá nóng, dễ dẫn đến cháy, nổ động cơ, gây nguy hiểm cho tài xế.

Kiểm tra ắc quy

Trong những ngày nắng nóng, dung dịch trong ắc quy dễ dàng bị bốc hơi. Vì vậy, người lái xe phải thường xuyên kiểm tra ắc quy để bổ sung dung dịch kịp thời tránh những hư hỏng không đáng có. Ngoài ra, hãy giữ nắp bình ắc quy sạch sẽ vì bụi bẩn có thể trở thành chất dẫn làm cạn dung dịch trong ắc quy.

Kiểm tra lốp xe

Việc tiếp xúc trực tiếp với mặt đường dưới thời tiết nắng nóng, liên tục hoạt động trong các chuyến hành trình dài (nhất là trên các trục đường cao tốc, đường nhựa) cộng thêm với gáng nặng trọng tải của xe… cũng có thể khiến lốp ô tô bị hao mòn, gặp sự cố. Do đó, trước và sau mỗi chặng hành trình, người lá xe cần quan sát xem lốp có mòn không? Hoặc có vết nứt hay bất thường nào khác không?

Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường nào như lốp bị mòn hoặc phồng thì cần phải sửa chữa, thay thế ngay để đảm bảo an toàn cho các hành trình sau, tránh tình trạng bị nổ lốp khi lưu thông. Nếu phát hiện lốp quá mòn hoặc có vết nứt, phồng, rách thì chủ xe nên sớm thay thế để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra hệ thống điều hòa

Điều hòa là một trong những bộ phận quan trọng khi sử dụng ô tô dưới thời tiết nắng nóng. Theo một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu nhiệt độ ngoài trời ở khoảng 35 độ C thì trong khoảng 20 phút, nhiệt độ tương ứng trong ca-bin xe có thể lên đến 50 độ C (nếu không bật điều hoà). Sau 40 phút, nhiệt độ cabin có thể đạt mức 60 - 70 độ C.

Nếu điều hòa gặp sự cố không hoạt động, khoang ca-bin ô tô có thể trở thành tác nhân gây hại cho người lái. Đặc biệt, nếu không may bị tắc đường, kẹt xe dưới trời nắng nóng, điều hoà bị hỏng thì khoang ca-bin sẽ không khác gì một “lò xông hơi” di động. Dưới nhiệt độ ngoài trời cao, hệ thống điều hòa phải làm việc nhiều hơn để duy trì không khí mát mẻ trong xe.

Do đó, trước và sau mỗi chuyến đi đường dài, chủ xe nên chú ý kiểm tra hệ thống điều hoà. Lưu ý, khi khởi động, hệ thống điều hòa toát ra mùi ẩm mốc, không mát hoặc quá trình làm mát khá chậm… thì cần đi đến các garage ô tô để kiểm tra và khắc phục.

Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng của xe

Khi lái xe đường dài, đặc biệt vào ban đêm, hoặc đường có sương mù dày đặc, nếu hệ thống chiếu sáng sự cố thì chắc chắn các tài xế sẽ gặp phải vấn đề rất lớn khi di chuyển, thậm chí là không thể lái xe nếu không có đèn chiếu sáng.

Do đó, sau mỗi hành trình trên chú ý kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng trên xe, trong đó quan trọng nhất là cụm đèn pha được ví như "đôi mắt" của ô tô. Nếu bóng đèn hoặc đèn tín hiệu bị hỏng, chập chờn, nhấp nháy, thì đừng ngần ngại gì mà không thay thế ngay lập tức để đảm bảo việc lưu thông trên đường được thuận tiện hơn.

Không để các vật dụng dễ cháy nổ trên xe và giảm thiểu các tác hại trực tiếp của ánh nắng

Chủ xe cũng có thể giảm thiểu hư hại cho các thiết bị hay nhiệt độ trong xe vào mua nắng nóng bằng một số cách đơn giản: Dán film cách nhiệt để giảm nhiệt độ cũng như bức xạ của ánh nắng mặt trời chiếu vào trong xe...

Đặc biệt lưu ý, không để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe như: Bật lửa, máy tính, máy tính bảng, điện thoại và sạc dự phòng,... đều được làm bằng nhựa, kim loại, dẫn nhiệt nhanh. Nhiệt độ cao sẽ làm các vi mạch điện tử, điện trở nóng lên bất thường, từ đó làm giảm tuổi thọ hoặc nặng hơn là có thể hỏng ngay.

Ngoài ra, các thiết bị này đều chứa pin lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, như ở trong xe ô tô đóng kín cửa đỗ dưới trời nắng, pin có thể nóng chảy, dẫn tới nguy cơ cháy nổ.