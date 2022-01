Những điều cần chú ý để con trẻ an toàn khi đi ô tô

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, trẻ em không nên tiêu thụ thức ăn bên trong xe khi đang chuyển động. Việc ăn no sẽ khiến trẻ khó chịu trong môi trường kín và đang di chuyển. Thậm chí, đối với trẻ sơ sinh còn dễ bị ngạt thở khi ăn quá no lại ngồi trong xe kín, nhưng lại không có khả năng cảnh báo cho người lớn.

Nhiều cha mẹ thường có thói quen cho trẻ ăn no, mặc ấm trên xe, nhất là quãng đường di chuyển dài. Chuyên gia cho rằng, điều này nên tránh.

Trẻ cần được rèn những thói quen an toàn khi đi xe ô tô. Ảnh minh họa.

Thay vì mặc nhiều quần áo rồi đặt trẻ vào ghế ngồi ô tô thì có thể đắp chăn cho con khi đã điều chỉnh dây ghế an toàn.

Hầu hết các chuyên gia đều khuyến khích cha mẹ nên cho trẻ ngồi trong một ghế được thiết kế riêng cho trẻ sơ sinh. Đây là loại ghế nhỏ, có đai và chốt an toàn. Nó thường sẽ được lắp đặt ở phía trên ghế trong xe ô tô hoặc ở hàng ghế phía sau. Điều này sẽ giúp bố mẹ dễ dàng ổn định và kiểm soát em bé tốt hơn. Nếu không may tai nạn xảy ra, dây đai an toàn cũng sẽ bảo vệ được em bé.

“Trẻ dưới 6 tháng cần được ngồi trong ghế nôi nhìn về phía sau đã được chứng nhận an toàn. Ghế này được giữ cố định bởi dây an toàn và đai buộc bên trên và liên kết với hệ thống đai an toàn sáu điểm ở ghế sau. Tuy nhiên, không nên để trẻ ngồi trên ghế quá lâu vì cơ lưng của bé chưa hoàn toàn phát triển, chỉ nên cho trẻ ngồi khoảng 30 phút trở lại. Trong những chuyến hành trình dài, hãy dừng xe nghỉ ngơi đúng lúc để bé không bị mệt mỏi” – bác sĩ Hằng nêu.

Bác sĩ Hằng cũng khuyên rằng, cha mẹ phải luôn chú ý các thứ có thể gây nguy hiểm cho em bé, đặc biệt là xung quanh chỗ ngồi, chẳng hạn như dao kéo, vật nhọn, kim loại, đồ chơi nhỏ… Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng cần được lưu tâm để tránh cho trẻ sơ sinh.

Để tránh tai nạn, chẳng hạn như đột quỵ do nắng nóng, hãy nhớ luôn để mắt đến trẻ em, dù chúng ở trong hay ngoài xe, bất kể điểm dừng ngắn hay điều kiện thời tiết như thế nào. Ô tô có thể nóng lên nhanh chóng bên trong, đạt nhiệt độ rất cao.