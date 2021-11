Những điều cần biết về u lympho ác tính không Hodgkin

Your browser does not support the audio element.

U lympho ác tính không Hodgkin là gì?

Bệnh u lympho ác tính hay còn gọi là bệnh ung thư hạch là một trong những bệnh ung thư đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Đây là một bệnh máu ác tính có khả năng điều trị hiệu quả, tỷ lệ lui bệnh và kéo dài thời gian sống cao nếu người bệnh tuân thủ điều trị.

Bệnh u lympho là nhóm bệnh ác tính của tổ chức lympho, bao gồm 2 nhóm:

- U lympho Hodgkin (chiếm khoảng 20-30%).

- U lympho không Hodgkin (70-80%).

Về cơ bản, u lympho ác tính không Hodgkin được chia thành 2 nhóm: tế bào B và tế bào T. Mỗi nhóm lại bao gồm nhiều thể bệnh khác nhau.