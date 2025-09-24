Những điều cần biết về biển số ô tô theo luật mới từ 2025

Theo Thông tư 79/2024 do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2025, thay thế Thông tư 24/2023/TT-BCA và điều 2 Thông tư 28/2024/TT-BCA. Điểm mới về quy định biển số xe ô tô gồm mẫu, kích thước và cấu tạo đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng sẽ được gắn hai biển số: một biển ngắn (330 mm × 165 mm), một biển dài (520 mm × 110 mm).

Biển số phải làm bằng hợp kim nhôm, có màng phản quang hoặc mực phản quang; ký hiệu bảo mật, công an hiệu được dập/chìm rõ.

Đối với xe của cá nhân, tổ chức trong nước: Biển số ô tô có hai số đầu là mã địa phương cấp biển, tiếp theo là seri đăng ký (chữ cái), rồi nhóm số thứ tự gồm 5 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99.

Đối với xe của người nước ngoài: bao gồm nhiều nhóm hơn - mã địa phương, nhóm số tự nhiên để ký hiệu tên nước/vùng lãnh thổ/tổ chức quốc tế, seri, và nhóm số thứ tự nhỏ hơn (ví dụ 02 số).

Về màu sắc biển số, biển của các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội sẽ có nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô có nền màu vàng, chữ và số màu đen. Các xe của tổ chức, cá nhân thông thường sẽ có nền trắng, chữ và số màu đen. Đối với ngoại giao, tổ chức quốc tế sẽ có ký hiệu riêng, màu sắc riêng.

Đặc biệt, điểm mới là quản lý biển số “định danh” chủ xe. Theo điều 3, khoản 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe.