Những điều cần biết khi nội soi dạ dày

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường không có dấu hiệu rõ ràng. Vì thế, để phát hiện sớm bệnh thì việc tầm soát định kỳ đặc biệt ở những người nguy cơ cao đóng vai trò quan trọng. Nội soi dạ dày là một trong những xét nghiệm được chỉ định để sàng lọc ung thư dạ dày.

Dưới đây là một số hướng dẫn của Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai khi tiến hành nội soi:

Người bệnh cần chuẩn bị gì trước nội soi dạ dày?

- Người bệnh không được ăn hoặc uống (đặc biệt nước có màu) ít nhất 6 giờ trước nội soi.