Chỉ hút thuốc ở những khu vực được chỉ định tại Osaka

Du lịch tại Nhật Bản đang bùng nổ. Từ những con phố sáng đèn neon ở Tokyo, các ngôi đền ở Kyoto, đến ẩm thực đường phố ở Osaka đang thu hút lượng lớn khách tham quan.

Là một quốc gia hiện đại, tiên tiến về công nghệ, nhưng Nhật vẫn cân bằng giữa tinh thần tâm linh và truyền thống theo những cách có thể khiến du khách nước ngoài ngạc nhiên.

Bên cạnh những đổi mới tương lai, đất nước này cũng có một số luật lệ kỳ lạ, có vẻ khác thường với người ngoài nhưng lại hoàn toàn hợp lý với người dân địa phương. Nếu bạn có kế hoạch đến Nhật Bản, việc làm quen với một số quy tắc của Nhật Bản là rất quan trọng. Dưới đây là một số điều bất hợp pháp ở Nhật.

Chụp ảnh geisha hoặc maiko ﻿

Tại khu Gion lịch sử ở Kyoto, một số con hẻm tư nhân có biển cấm khách du lịch chụp ảnh geisha hoặc maiko. Những quy định này được thực hiện từ năm 2019 nhằm bảo vệ quyền riêng tư của cư dân và giảm tình trạng quấy rối. Dù không phải nơi nào cũng bị cấm, nhưng chụp ảnh trong những con hẻm này có thể bị phạt tới 10.000 yen.

Bay drone phải đăng ký ﻿

Ở Nhật Bản, drone được quản lý nghiêm ngặt. Bay mà không đăng ký hoặc không có giấy phép cần thiết, đặc biệt ở khu vực đông dân cư hoặc gần sân bay, là bất hợp pháp. Những vi phạm nghiêm trọng (như bay vào khu vực cấm hoặc không tuân theo cảnh sát) có thể bị phạt tới 500.000 yen hoặc 1 năm tù, cùng các hình phạt bổ sung nếu drone không đăng ký, không an toàn hoặc bay vào ban đêm.

Hút thuốc nơi công cộng﻿

Các nghị định địa phương ở Tokyo và Osaka hạn chế việc hút thuốc trên đường phố và lối đi công cộng. Người hút thuốc phải sử dụng các khu vực hoặc phòng hút thuốc được chỉ định, nếu không sẽ bị phạt tới 5.000 yen tùy theo quận.

Vứt rác nơi công cộng﻿

Nhật Bản đặc biệt coi trọng sự sạch sẽ. Vi phạm Luật xử lý hành vi vi phạm nhỏ hoặc Luật xử lý chất thải có thể bị phạt từ 5.000 đến 10.000 yen, thậm chí nhiều hơn nếu vi phạm nghiêm trọng. Vì vậy, hãy giữ vỏ snack trong túi cho tới khi bạn tìm được thùng rác hoặc quay về khách sạn.

Băng qua đường khi tín hiệu giao thông chưa cho phép (Jaywalking)﻿

Chỉ băng qua đường khi tín hiệu dành cho người đi bộ là màu xanh lá cây

Du khách lần đầu đến Nhật có thể nhận thấy người dân luôn chờ tín hiệu xanh trước khi băng qua đường. Băng qua đường khi đèn đỏ là vi phạm pháp luật, và những người bị cảnh sát phát hiện có thể bị phạt tới 50.000 yen.

Làm bắn bùn hoặc nước bẩn lên người khác﻿

Theo Điều 71 của Luật Giao thông đường bộ, tài xế phải cẩn thận để không làm bắn bùn hoặc nước bẩn lên người khác. Điều này có thể yêu cầu giảm tốc độ, sử dụng chắn bùn hoặc các biện pháp khác. Vi phạm được coi là gây phiền toái công cộng và bị phạt từ 7.000 đến 20.000 yen.

Sử dụng bộ đàm hoặc thiết bị radio không được chứng nhận﻿

Mang theo máy theo dõi trẻ em, bộ đàm hay điện thoại không dây chưa được chứng nhận là vi phạm pháp luật. Người vi phạm có thể bị phạt ngay lập tức hàng ngàn yen, thậm chí hơn nếu thiết bị gây nhiễu tần số. Các thiết bị này phải tuân thủ quy định kỹ thuật của Nhật Bản và mang dấu Chứng nhận kỹ thuật chính thức.

Mang một số loại thuốc﻿

Một số loại thuốc cảm, cảm cúm hoặc thuốc giảm đau chứa codeine được kiểm soát chặt chẽ. Mang vào Nhật Bản mà không có giấy phép thích hợp có thể gặp rắc rối nghiêm trọng, vì vậy bạn hãy luôn kiểm tra trước khi đi.

Hiểu và tuân thủ các quy định này sẽ giúp chuyến đi của bạn ở Nhật Bản an toàn, thuận tiện và tránh được những rắc rối không đáng có.

Du Yên (theo vacationstravel)