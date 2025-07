Những điểm kỳ lạ trong vụ máy bay chiến đấu Anh mắc kẹt tại Ấn Độ

Tiêm kích F-35B đã hạ cánh an toàn, nhưng kể từ đó gặp trục trặc kỹ thuật và không thể quay trở lại tàu sân bay. Các kỹ sư từ tàu HMS Hoàng tử xứ Wales đã đánh giá tình trạng chiến đấu cơ bị mắc kẹt, nhưng cho tới nay các nhóm tới kiểm tra vẫn chưa thể sửa chữa.

Phái bộ ngoại giao Anh tại Ấn Độ cho hay: "Tiêm kích đã được chuyển tới cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tại sân bay, rồi sau đó sẽ được chuyển tới nhà chứa máy bay khi nhóm kỹ sư Anh tới cùng các thiết bị chuyên dụng. Chiến đấu cơ này sẽ hoạt động trở lại sau khi hoàn tất việc sửa chữa và kiểm tra an toàn. Các nhóm mặt đất sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với nhà chức trách Ấn Độ để đảm bảo các biện pháp an toàn và phòng ngừa an ninh được tuân thủ".