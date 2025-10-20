Những điểm đến nổi tiếng, không thể bỏ lỡ ở phường đông dân nhất cả nước

Rạch Giá sau hợp nhất trở thành phường đông dân nhất cả nước, với mật độ dân số hơn 5.500 người/km², tạo nên một đơn vị hành chính đô thị đông đúc, sôi động và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh An Giang. Nơi đây cũng hội tụ nhiều địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ lỡ.

Đình thần Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Trần Tuyên

Đình thần Nguyễn Trung Trực - nơi thờ người Anh hùng dân tộc nổi tiếng với câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Cảm phục và tôn kính người anh hùng bị thực dân Pháp xử chém tại Rạch Giá, người dân địa phương đã lập bài vị thờ ông tại Lăng Cá Ông. Hằng năm, dịp lễ giỗ của ông (26 đến 28/8 âm lịch) thu hút hàng triệu người đến tham dự.