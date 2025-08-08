Những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử của Việt Nam được báo Tây gợi ý

Daniel Stables, cây bút của National Geographic, nhận định Việt Nam đã và đang phát triển thần tốc, với những bước tiến quan trọng.

Ảnh: Phạm Hải - Hoàng Hà

Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn không ngừng trân trọng quá khứ, tri ân thế hệ đi trước qua những bảo tàng, tượng đài được dựng lên trên khắp đất nước.

Loạt điểm đến trong danh sách dưới đây được National Geographic gợi ý cho những du khách yêu thích lịch sử và đang tìm kiếm một chuyến tham quan với trải nghiệm sâu sắc trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

TPHCM

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng là nơi lưu giữ hình ảnh chân thực nhất về những gì quân và dân Việt Nam đã trải qua trong chiến tranh. Một điểm nhấn khác tại đây là bộ sưu tập máy bay và vũ khí từ cuộc chiến, bao gồm các loại đạn dược, chất nổ từng được sử dụng.

Dinh Độc Lập