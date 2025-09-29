Những điểm đến lung linh mùa trung thu ở châu Á

Nhiều thành phố lớn đã biến trung thu thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, thu hút du khách bằng những không gian lung linh, nơi truyền thống hòa quyện cùng hiện đại.

Gardens by the Bay (Singapore): Sắc màu hiện đại giữa lòng thành phố

Ảnh: Garden by the bay

Tại Singapore, Gardens by the Bay được xem là điểm nhấn trung thu rực rỡ bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Khu vườn nhân tạo nổi tiếng này mỗi dịp tháng 8-9 lại biến thành "biển đèn" với hàng loạt mô hình đèn lồng nghệ thuật khổng lồ. Không chỉ có triển lãm ánh sáng, lễ hội còn có các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, chợ đêm và workshop làm đèn lồng, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Victoria Park và Tsing Yi Park (Hồng Kông): Không gian lễ hội truyền thống

Ảnh: HK hub

Hồng Kông là một trong những nơi gìn giữ trung thu đậm nét nhất. Tại Victoria Park và Tsing Yi Park, hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ được thắp sáng từ hoàng hôn, tạo nên khung cảnh vừa cổ điển vừa lộng lẫy. Ngoài ra, các công viên này còn tổ chức Carnival Trung Thu với chợ đêm, trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật, biến đêm rằm thành bữa tiệc ánh sáng đầy màu sắc.

Tsim Sha Tsui (Hồng Kông): Ánh trăng soi bóng cảng biển

Ảnh: HK hub

Nếu muốn thưởng thức trung thu trong bối cảnh hiện đại, Tsim Sha Tsui là lựa chọn hoàn hảo. Khu vực quanh Clock Tower và Cultural Centre Piazza thường tổ chức triển lãm đèn lồng quy mô lớn, mỗi năm một chủ đề khác nhau. Khi đèn lồng rực sáng bên cạnh đường chân trời rực ánh đèn neon của Hồng Kông, du khách sẽ được trải nghiệm không gian trung thu vừa truyền thống vừa hiện đại.

Shifen Old Street (Đài Loan): Lời ước bay cùng đèn trời

Ảnh: Klook

Ở Đài Loan, Shifen Old Street nổi tiếng với phong tục thả đèn trời. Mỗi dịp trung thu, du khách và người dân nô nức viết lời ước nguyện lên đèn lồng giấy, thả bay lên bầu trời đêm. Những ngọn đèn rực sáng, bay cao giữa khung cảnh phố cổ và núi non bao quanh, tạo nên bức tranh huyền ảo khó quên. Đây không chỉ là trải nghiệm văn hóa, mà còn là khoảnh khắc gắn kết cộng đồng và gửi gắm hy vọng cho tương lai.

Tự Cống - thành phố đèn lồng của Trung Quốc

Ảnh: CGTN

Tọa lạc tại tỉnh Tứ Xuyên, Tự Cống từ lâu được mệnh danh là City of Lanterns (Thành phố đèn lồng). Mỗi mùa trung thu, nơi đây tổ chức lễ hội đèn lồng quy mô hoành tráng với hàng ngàn chiếc đèn được thiết kế công phu, từ hình rồng phượng, hoa lá cho đến những mô hình khổng lồ cao tới hàng chục mét.

Khi đêm xuống, cả thành phố như biến thành bức tranh ánh sáng sống động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với bề dày lịch sử hàng trăm năm, Tự Cống được coi là một trong những trung tâm đèn lồng lớn nhất Trung Quốc, nơi hội tụ nghệ thuật thủ công tinh xảo và truyền thống văn hóa lâu đời.

Nagasaki - sắc màu trung thu Nhật Bản

Ảnh: JPTO

Nếu Trung Quốc nổi bật với lễ hội đèn lồng rực rỡ thì Nhật Bản lại mang đến một sắc thái trung thu khác biệt. Tại Nagasaki, đặc biệt là khu Chinatown, không khí trung thu hiện lên qua những hàng dài đèn lồng đỏ, vàng được treo khắp các con phố, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.

Chinatown ở Nagasaki vốn nổi tiếng với Lễ hội đèn lồng vào dịp tết Nguyên tiêu, đến trung thu, nơi đây cũng trở thành điểm đến thu hút khách du lịch, mang lại cảm giác giao thoa độc đáo giữa văn hóa Nhật Bản và Trung Hoa. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức những màn múa lân sư rồng, các món ăn đường phố và thả đèn nguyện ước.

Hải Vân