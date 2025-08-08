Những điểm đáng lưu ý trong đề xuất sửa đổi Luật Đất đai 2024

1. Tổng quan và bối cảnh lịch sử quy định về giá đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024. Những nội dung về giá đất trong dự thảo đã đánh dấu bước ngoặt lớn về tư duy so với các quy định của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và cả Luật Đất đai 2024 mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Theo Điều 53 Hiến pháp: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để "bài toán" giá đất. Ảnh: Lê Toàn

Theo Điều 1 Luật Đất đai 2024, Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Điều 12 của Luật Đất đai năm 1993, lần đầu tiên quy định về "khung giá các loại đất" được đề cập và cụ thể hóa tại Nghị định 87-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 17/8/1994. Đến Luật Đất đai 2003 vẫn chưa có định nghĩa cụ thể về tên gọi của bảng giá đất. Các quy định về giá đất chỉ tập trung vào giá đất trong khung giá đất được ban hành hàng năm.

Danh từ “bảng giá đất” chính thức được tách riêng với khung giá đất tại Điều 113 và Điều 114 Luật Đất đai 2013. Theo đó, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ.

Theo Luật này, lần đầu tiên quy định tên gọi chung là "giá đất cụ thể" gọi cho hoạt động định giá theo các phương pháp định giá đất đã được Chính phủ quy định áp dụng cho một số trường hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thông tin quy hoạch và/hoặc hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cụ thể, khác với các trường hợp áp dụng giá đất tại bảng giá đất theo vùng, tuyến đường, khu vực.